Voici comment calculer la distance d’un orage, pour vous la péter en soirée

Savez-vous calculer à quel distance est un orage en comptant les secondes séparant éclair et tonnerre ? Ça fait toujours son petit effet !

Le 30 août 2018

On l’a toutes et tous fait quand on était plus petits. Compter les secondes entre le moment où un éclair surgit dans le ciel et où retentit le bruit du tonnerre. Avec un rapide calcul, il est possible de connaître la distance approximative de l’orage par rapport à l’endroit où vous vous trouvez.

Vous l’avez peut-être appris en CE2, et probablement oublié. Rafraîchissement de mémoire !

Comment savoir si un orage est dangereux ?

Suite à des intempéries très violentes ayant secoué la France métropolitaine dans la nuit du 28 au 29 août 2018, le site spécialisé La Chaîne Météo a publié un article qui explique cette méthode : Comment estimer la distance d’un orage et sa dangerosité ?.

Apparemment, le nombre d’éclairs est un bon facteur pour estimer le degré de dangerosité d’un orage. Plus les éclairs sont rapprochées plus le phénomène météorologique est dangereux.

La forme du nuage indique également la force de l’orage à venir. Par exemple, La Chaîne Météo parle d’arcus : il s’agit d’un cumulus très sombre qui donne l’air de rouler sur lui même et synonyme d’une forte instabilité.

Peuvent alors se préparer de grosses pluies, de la grêle et des vents violents.

Comment calculer la distance d’un orage ?

C’est l’heure des mathématiques !

Pour calculer la distance approximative qui vous sépare d’un orage, il faut compter les secondes entre l’éclair et le tonnerre.

La vitesse de la lumière étant extrêmement élevée, on estime que l’éclair parvient instantanément à l’œil tandis que le son, nettement moins rapide, doit faire son petit bonhomme de chemin jusqu’à l’oreille — c’est pour cette raison que vous voyez l’éclair avant le tonnerre, d’ailleurs.

Comme l’explique le site météorologique, le son parcourt 1km en à peu près 3 secondes.

Il vous faut diviser par 3 le nombre de secondes que vous avez comptées entre l’éclair et le tonnerre. Vous aurez la distance approximative en km.

Il est aussi possible de multiplier le temps compté par 300 pour avoir la distance en mètres.

À quelle distance est l’orage ? Calcul mental niveau facile

Rien ne vaut petit exemple pour mieux comprendre : si vous comptez 12 secondes entre l’apparition de l’éclair et le bruit du tonnerre, vous divisez 12 par 3. Cela donne 4.

Ainsi, vous vous trouvez à environ 4 km de l’orage… ce qui est un peu inquiétant si vous n’êtes pas à l’abri — soit dans un véhicule, soit dans une maison. À moins de 10 km, la foudre est un risque, il est donc temps de s’abriter dès que possible, souligne France 3 Régions.

Évitez bien sûr de vous réfugier sous un arbre, c’est vraiment très risqué !

Crédit : Frank Cone / Pexels