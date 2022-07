Le nouvel album de Beyoncé, RENAISSANCE, vient de sortir, malgré un leak massif

Le nouvel album de Beyoncé, RENAISSANCE, vient de sortir ce 29 juillet 2022. Il avait déjà fuité il y a 48h. Pourtant, ses fans ont patiemment attendu sa sortie, ce qui dit beaucoup du respect qu’inspire queen Bey.

C’est un cauchemar pour de nombreux artistes musicaux : voir le fruit de leur travail de longue haleine fuiter sur internet avant la sortie officielle, pensée et préparée au millimètre pour permettre la meilleure expérience possible (et battre des records de lancement, de streams, et de vente). Par exemple, Dua Lipa avait récemment subi un leak de son album Future Nostalgia, ce qui l’a poussé à le sortir de façon anticipée pour tenter de compenser les dégâts.

Cette fois, ça a failli être au tour de Beyoncé !

Le nouvel album de Beyoncé, RENAISSANCE, avait fuité, notamment en France

Son album, RENAISSANCE, vient de sortir le 29 juillet 2022. Mais avant cette date mûrement réfléchie, voilà qu’un magasin Leclerc en France l’a proposé en vente physiquement dès le 27 juillet, causant une fuite massive des morceaux sur Internet. D’autres lieux de vente trop anticipée seraient concernés en France, mais aussi aux Pays-Bas.

Alors une fuite 48 heures avant la sortie officielle, on pourrait se dire que ce n’est pas une catastrophe. Mais c’est, en plus d’être irrespectueux et une rupture de consentement, sous-estimer la pression que porte Beyoncé en tant qu’artiste habituée à cumuler les records et récompenses. Toujours attendue au tournant, la chanteuse n’avait pas sorti d’album solo depuis 2016, avec Lemonade (mais on avait quand même eu droit à un opus collaboratif avec son mari Jay-Z, Everything is Love en 2018, ainsi qu’une Bande Originale du Roi Lion, The Lion King en 2019).

« Point de vue : tu attends la sortie de l’album de Beyoncé »

Les fans de Beyoncé ont jugulé la fuite et attendu la vraie sortie de RENAISSANCE

Si de nombreuses personnes se sont jetées sur l’album leaké, la plupart de ses fans ont respectueusement attendu la sortie officielle de ce nouvel effort admirable. Certains réprimandaient même ceux qui se partageaient les morceaux fuités. C’est carrément devenu un objet de plaisanterie sur Twitter (réseau social le plus réactif à l’actualité) durant ces 48 heures fatidiques. Si bien que Beyoncé a fini par remercier ses fans de l’avoir soutenu en respectant la sortie officielle :

Capture d’écran Twitter de Beyoncé le 29 juillet 2022.

« Donc l’album a fuité, et vous avez quand même attendu le moment de sortie prévu pour pouvoir en profiter toutes et tous ensemble. Je n’ai jamais rien vu de tel. Je ne peux vous remercier assez pour votre amour et votre protection. Je vous remercie d’avoir dénoncé les personnes qui tentaient d’entrer dans le club avant l’heure. Cela signifie énormément pour moi. Merci pour votre soutien inébranlable. Merci pour votre patience. Nous allons prendre notre temps et nous réjouir de la musique. Je vais continuer de tout donner et faire de mon mieux pour vous apporter de la joie. Je vous aime profondément. »

Cette histoire rappelle aussi pourquoi l’artiste avait commencé à prendre l’habitude de sortir ses projets précédents par surprise, les gardant complètement secrets jusque-là pour prévenir les risques de fuite. Pour une fois qu’elle avait annoncé une date, voilà que des trouble-fêtes ont voulu gâcher cette renaissance.

RENAISSANCE de Beyoncé : un album aux accents house et sexy

Mais que trouve-t-on sur ce nouvel album de Beyoncé, RENAISSANCE ? 16 pistes, qui s’enchaînent avec une fluidité folle (la transition de ENERGY vers BREAK MY SOUL est un délice). La plupart des morceaux jouit de productions aux accents disco, house, funk, dont le groove donne irrépressiblement envie de se trémousser et de danser.

Beyoncé semble clairement s’amuser sur toutes les chansons, comme sur PURE/HONEY qui semble échappé d’un ball de voguing pour rejoindre une soirée disco. Même énergie sur HEATED où elle termine en rappant telle une MC (Maître ou Maîtresse de Cérémonie qui tient le micro pour donner l’ambiance et galvaniser le public de la ballroom scene) :

« Spazzin’ on that ass, spaz on that ass

Fan me quick girl, I need my glass

Fan me off my wrist goes click

Dimples on my hip, stretch marks on my tits

Drinkin’ my water, mindin’t my biz’ »

L’album regorge également de morceaux très sensuels comme VIRGO’S GROOVE, PLASTIC OFF THE SOFA, et ALIEN SUPERSTAR. Sur ce dernier, elle déroule notamment en spoken word avec poésie :

« I got pearls beneath my legs, my lips, my hands, my hips

I got diamonds beneath my thighs where his ego will find bliss

Can’t find an ocean deep that can compete with this cinnamon kiss

Fire beneath your feet

Music when you speak

You’re so unique »

D’autres chansons invitent plus explicitement à transpirer la confiance en soi, qu’importe à quoi l’on ressemble, comme I’M THAT GIRL, COZY et THIQUE, futurs hymnes body-positive. Notons qu’on peut aussi entendre le rappeur Beam sur ENERGY, la chanteuse nigériane Tems et l’ancienne mannequin star et chanteuse Grace Jones sur MOVE.

Enfin, l’album se termine sur SUMMER RENAISSANCE, qui reprend l’inoubliable tube I feel love de Donna Summer et Giorgio Moroder. Une belle façon de boucler l’album, qui reprend à sa manière plusieurs genres musicaux pour les réinventer autrement ensemble. Ce, afin de donner naissance à une nouvelle forme d’hymne à l’amour. Le monde avait clairement besoin d’une telle RENAISSANCE.

