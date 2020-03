Dua Lipa, en larmes, explique pourquoi son album sortira plus tôt

Aujourd’hui, Dua Lipa a fait un live sur Instagram pour annoncer une grande nouvelle.

Son album sortira en fin de semaine, soit trois semaines plus tôt que prévu !

Une merveilleuse nouvelle pour les fans, dont je fais partie ?

Pas trop, quand on sait que la date a été avancée en raison de la diffusion illégale de l’album de la chanteuse sur le net.

La talentueuse interprète de « Physical » était impatiente de présenter son second album à ses fans, intitulé Future Nostalgia, le 3 avril 2020, qu’elle teasait sur ses réseaux sociaux depuis déjà plusieurs mois.

Seulement voilà, ce plaisir lui a été retiré par des pirates qui ont réussi à diffuser illégalement l’intégralité de celui-ci sur Internet.

I am so sorry for Dua lipa 😭 she wanted everyone to listen to her album in her own way and in time not for a damn leak, they must STOP with that AND RESPECT THE WORK OF OTHERS!!!!.

pic.twitter.com/CeGgCCntzh

— 🌙 (@queenadkinss) March 23, 2020