Lady Gaga est de retour avec un tout nouveau titre !

ARRÊTEZ TOUTES CE QUE VOUS ÊTES EN TRAIN FAIRE. QUEEN GAGA IS BACK.

Mon amour pour Lady Gaga

Si on me demandait de citer le plus rapidement possible mes trois passions dans la vie, il est très probable que je réponde instinctivement :

la bouffe (fromage et sushis)

les séries, surtout Game of Thrones

Lady Gaga

Depuis 2008, année où la merveilleuse Stéphanie Joanne Angelina Germanotta a commencé à conquérir le monde sous le nom de Lady Gaga, je ne vis que pour elle.

Plus que ma chanteuse préférée, elle est mon idole absolue de tous les temps, mon inspiration et mon modèle.

Et si beaucoup pensaient qu’il ne s’agissait que d’une « phase groupie », il n’en est rien. Douze ans après, je suis toujours aussi in love de ma Mother Monster.

Stupid Love, le nouveau hit de Lady Gaga

Alors quand j’ai appris en début de semaine que ma queen Gaga allait sortir un nouveau single, mon sang n’a fait qu’un tour.

Gaga nous avait teasé la sortie d’un prochain album il y a quelques mois avec ce tweet :

Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) March 12, 2019

Nous, les little monsters, étions sans nouvelle depuis.

Nous ne dormions que sur une oreille dans l’espoir de nous lever un beau jour avec un nouveau hit de notre idole avec lequel nous user les tympans.

Et bien chère lectrice, ce jour est enfin arrivé.

Stupid Love, une chanson et un clip formidables

Dans ce titre, je retrouve les sonorités de Born This Way qui était de loin mon album préféré de Gaga.

J’en suis déjà à ma sixième écoute depuis 10mn et je connais déjà toutes les paroles par cœur.

Si la musique m’a transportée, le clip de Stupid Love n’a fait que parfaire mon ravissement.

Dans un univers complètement barjo et futuriste entre Mad Max et les Power Rangers, j’ai pu retrouver ma Gaga, tout de rose vêtue, zinzin comme je l’aime.

Je l’ai adorée dans A Star is Born, j’avais aussi beaucoup aimé son dernier album Joanne, mais son côté complètement déjanté m’avait vraiment manqué.

Stupid Love m’a beaucoup trop excitée et je compte bien l’écouter jusqu’à faire saturer mon appli de musique. Je n’en peux plus d’attendre la sortie de ce nouvel album !

Et toi, tu en as pensé quoi de Stupid Love ?

