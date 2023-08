Lady Diana Spencer : Sotheby’s vend aux enchères son fameux pull au mouton noir qui voulait tout dire

Sotheby’s vend aux enchères le fameux pull rouge aux moutons blancs sauf un noir tel un intrus roturier au milieu de gens royaux porté par Lady Diana Spencer pour regarder le prince Charles jouer un match de polo en 1981 et 1983. Mais la marque l’édite encore à 290 €, si vous n’avez pas les moyens pour enchérir sur l’original estimé à 50 000 €.

Que les fans de la couronne d’Angleterre, de ses dramas, et surtout de Lady Diana se réjouissent. Si vous avez un peu suivi les dernières péripéties de l’impérialisme britannique, vous connaissez sûrement l’histoire de Diana Spencer (1961-1997), la mère des princes William et Harry, qui avait souvent l’impression d’être le vilain petit canard de la famille, jusqu’à divorcer du prince Charles et mourir tragiquement (séparés en 1992, leur divorce est acté en 1996 avant qu’elle ne meure l’année suivante). Entre-temps, quand elle était encore princesse de Galles, elle avait arboré à deux reprises, pour assister à un match de polo auquel participé son futur ex-mari le prince Charles, un pull significatif. Sur un fond rouge, s’y dessine de multiples moutons blancs, sauf un noir qui fait figure d’intrus.

Quelle est l’histoire derrière le fameux pull au mouton noir de Lady Diana ?

La première apparition de ce pull-over qui a tant fait jaser était en juin 1981, quand elle n’était pas encore mariée avec le prince Charles. Il s’agit d’un modèle de la marque Warm & Wonderful, créée par Sally Muir et Joanna Osborne, que Lady Diana a abîmé et renvoyé aux expéditrices, qui lui en ont offert un identique pour le remplacer, rapporte la maison de vente aux enchères Sotheby’s. En 1983, elle reporte donc ce fameux pull, sauf qu’elle s’est mariée entre-temps, ce qui ajoute en signification à la fameuse pièce : intruse, car roturière au milieu des gens royaux ? Car c’était une âme sincère au milieu d’une famille d’hypocrites ? On l’interprète comme on veut…

Sotheby’s vend aux enchères le pull au mouton noir de Lady Diana

Il s’avère que le pull au vilain petit mouton noir de Lady Diana Spencer, grand bout d’histoire de la mode royale, sera vendu aux enchères par Sotheby’s. Celui de 1981 traînait encore dans les archives de Warm & Wonderful, qui l’avait reprisé à la manche suite à un accro fait par la princesse de Galles. Sotheby’s l’estime entre 50 000 et 80 000 euros, et va le mettre aux enchères du 31 août au 14 septembre 2023. Mais si vous êtes fan du pull plus que de Lady Diana, sachez que la marque en propose une réédition à 290 €. Libre à vous de le trouer à la manche telle Lady Diana.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.