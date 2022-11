Lady Diana : cette teinte de vernis qu’elle adorait mais qu’Elizabeth II réprouvait

Les dernières années avant son divorce, la princesse de Galles avait pris l’habitude de porter une teinte de vernis à ongles contraire à l’étiquette royale. Un coup de pinceau qui soufflait comme un vent de liberté.

En épousant le prince de Galles le 29 juillet 1981, Lady Diana Spencer accepte de se soumettre à l’étiquette royale britannique. Ces règles de bonne conduite, auxquelles Elizabeth II était particulièrement attachée, régissent la vie publique et privée des membres de la famille royale dès leur plus jeune âge, et sont imposées aux pièces rapportées.

Alimentation, vêtements, loisirs, relations amoureuses… Le protocole est strict et concerne tous les aspects du quotidien, même la couleur du vernis à ongles de ces dames ! Un détail que la princesse des cœurs a délibérément envoyé valser quelques temps avant son divorce, comme un pied-de-nez au carcan de la monarchie.

Le vernis à ongles rouge sang de Diana, un coup de griffe contre la monarchie

Sous le règne d’Elizabeth II, la manucure des femmes de la famille royale était très encadrée : interdiction formelle de porter autre chose que des couleurs neutres et naturelles, comme le rose pâle ou le beige.

Pour éviter tout embarras, la reine avait même sa laque attitrée, le rose nude Ballet slippers d’Essie, aussi très apprécié des futures mariées, que ses belles-filles, ses petites filles et les épouses de ses petits-fils ont surement porté.

Crédit photo Instagram : @ladydiana.10761

Si la jeune Diana s’est tout d’abord pliée à l’étiquette, les années passant (et sa relation avec son mari se dégradant), elle a commencé à prendre quelques libertés, et à afficher des ongles écarlates lors d’événements officiels.

En pleine procédure de divorce, elle fait du rouge sa teinte signature — elle accompagne notamment sa « revenge dress » d’une manucure carmin lors de la soirée caritative donnée par le magazine Vanity Fair le 29 juin 1994, soit le lendemain de la diffusion de l’interview choc de Charles Mountbatten-Windsor qui a confirmé les rumeurs d’infidélité du futur roi.

Crédit photo Instagram : @marveloussred

Un signe de rébellion discret mais totalement assumé qui a dû faire longuement parler de lui lors du tea time au château de Buckingham. Et c’est loin d’être fini ! La saison 5 de The Crown, la série Netflix qui se concentre sur le règne d’Elizabeth II, sera disponible ce mercredi 9 novembre sur la plateforme, et elle revient sur cette période tumultueuse de l’histoire de la monarchie britannique, avec Elizabeth Debicki et Dominic West dans les rôles de Diana et Charles.

Crédit photo image de Une : Wikimedia Commons