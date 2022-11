Le permis de conduire d’Elizabeth II vendu aux enchères pour des milliers de dollars

Les 8 et 9 novembre a eu lieu la vente aux enchères de plusieurs objets ayant appartenu à Elizabeth II. Parmi eux, des photos, mais aussi son permis de conduire militaire, obtenu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été vendu pour la modique somme de 12 017 dollars.

12 017 dollars le permis de conduire, qui dit mieux ? Le site d’information australien ABC a révélé le prix auquel s’est vendu le permis de conduire d’Elizabeth II, le 8 novembre. Mis aux enchères par les commissaires-priseurs britanniques Reeman Dansie, il avait été conservé par Violet Wellesley, la monitrice qui avait enseigné la conduite à la reine, avec pour consigne de ne le vendre qu’après la mort de la monarque. La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022, bien après sa monitrice qui s’est éteinte en 1971. Mais avant sa mort, cette dernière avait pris soin de confier le précieux document à la fille d’un ami. Ce permis militaire, daté du 1er mars 1945, avait été remis à la souveraine lorsqu’elle était mécanicienne au cours de la dernière année de la Seconde Guerre mondiale.

À lire aussi : 4 films et séries sur la reine Elizabeth II

Le jour où Elizabeth II a conduit le prince Abdallah

Privilège royal, la reine n’était pas tenue d’avoir le permis de conduire. Elle en a pourtant fait bon usage, pendant la guerre notamment, puis d’une manière délicieusement insolente. Comme cette scène racontée par le britannique Sherard Cowper-Coles dans ses mémoires Ever the Diplomat : Confessions of a Foreign Office Mandarin (2013). En 1998, Elizabeth II reçoit le prince héritier d’Arabie saoudite au château de Balmoral, sa résidence secondaire en Écosse. Elle lui propose alors de faire le tour de la propriété en voiture. Le prince Abdallah accepte, sans imaginer que la souveraine va prendre le volant de sa Range Rover. C’est pourtant ce qu’elle fait, contournant non seulement son statut, mais aussi les habitudes de son invité. En effet, à cette époque, en Arabie Saoudite, les femmes n’avaient pas le droit de conduire. Nerveux, il aurait sollicité son interprète pour « implorer la reine de ralentir et de se concentrer sur la route ». Un acte finalement très badass, et éminemment féministe.

À lire aussi : Lady Diana : cette teinte de vernis qu’elle adorait mais qu’Elizabeth II réprouvait

Visuel de Une : Unsplash / Mark de Jong