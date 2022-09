4 films et séries sur la reine Elizabeth II

Pour comprendre l’influence majeure de la reine Elizabeth II sur la culture pop et mieux connaître son destin, voici une sélection de quatre films et séries à (re)voir.

L’histoire vient de connaître un revirement tragique outre-manche. La reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans, dans son château de Balmoral. Pour les passionnés de cette figure iconique de l’histoire d’Angleterre, et de l’histoire mondiale, et pour ceux qui voudraient mieux la connaître, voici une sélection de films et séries plus ou moins inspirés de son destin.

The Crown (2016)

Il n’est pas envisageable de proposer une sélection des films et séries sur la reine sans commencer par The Crown. Diffusée depuis 2016, cette série, qui mérite selon nous le titre de meilleure série historique sur Netflix, suit la Reine Elizabeth II lors de ses premières années en tant que monarque.

À travers ce destin de femme, c’est tout un tableau historique qui se dresse sous nos yeux. On assiste par exemple au déclin de l’empire britannique, aux relations entre Elizabeth II et Winston Churchill ou encore avec la Première ministre Margaret Thatcher… Bien que la série évolue entre fiction et réalité, elle est un moyen idéal de s’immerger dans l’univers de la reine pendant six saisons. Il faudra attendre novembre 2022 pour découvrir la suite de la série.

The Queen (2006)

The Queen est un film de Stephen Frears sorti en 2006. Il se situe au moment du décès de la princesse Diana, le 31 août 1997. Alors qu’une vague d’émotion et de chagrin submerge le pays, Elizabeth II reste silencieuse, distante, apparemment indifférente. Désemparée par la réaction des Britanniques, elle ne comprend pas l’onde de choc qui ébranle le pays. Pour le Premier Ministre Tony Blair, les dirigeants doivent réconforter la nation meurtrie et il lui faut absolument trouver le moyen de rapprocher la reine de ses sujets éplorés. Le rôle de la reine est incarné par Helen Mirren, dont la performance a été récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice en 2007.

Le discours d’un roi (2010)

On décentre un peu d’Elizabeth II pour un retour aux origines. Le discours d’un roi se concentre sur le père de la reine, le Prince Albert, devenue le roi George VI, incarné par le brillant acteur britannique Colin Firth. Réalisé par Tom Hooper, le film suit le combat laborieux de ce personnage historique contre son bégaiement. La jeune princesse Elizabeth, future reine d’Angleterre, y apparaît encore enfant. Le film a remporté un succès colossal. Son palmarès force le respect : il cumule l‘Oscar du meilleur acteur pour Colin Firth, l’Oscar du meilleur scénario original pour David Seidler, l’Oscar du meilleur réalisateur pour Tom Hooper et l’Oscar du meilleur film !

Les Minions (2015)

Vous ne le saviez peut-être pas, mais, au cinéma, Elizabeth II a aussi pris la forme d’un être numérique ! La reine est au cœur d’une série de péripéties dans le film d’animation Les Minions, sorti en 2015. Elle apparaît sous les traits d’une adorable grand-mère, mordue de chiens, en particulier de Welsh Corgi !

