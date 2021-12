Paraboot, seulement des souliers de darons ? La marque escalade le coeur des modeuses

Fondée en 1908, cette marque de chaussures au style orthopédique pour le pavé urbain ou les randonnées en montagne séduit les fans de mode en quête de qualité made in France, qui tape en prime dans les tendances dadcore et gorpcore.

Vous l’avez peut-être remarqué avec plus ou moins d’étonnement : depuis quelques saisons, des attributs du vestiaire du cliché de daron deviennent tendance. Après les grosses baskets surnommées dadshoes (surtout les modèles Balenciaga, Asics, ou New Balance), les sandales de rando rebaptisées dadsandals (chez Chanel, Teva, et bien sûr Birkenstock), la mode est aux mocassins (façon Gucci) et aux grosses bottes de pluie en caoutchouc (merci Bottega Veneta). C’est de cette foulée que surgit la nouvelle hype autour de Paraboot.

Paraboot, paragon de la slow fashion made in France ?

Oui, la marque française des chaussures au style orthopédiques préférées des larges pointures et pieds sensibles faisant de la vie quotidienne une interminable rando séduit maintenant les modeuses. Mais pas celles qui vantent les mérites de l’ultra fast fashion à coups de hauls massifs et nouveaux code promo tous les jours, non. Celles qui misent sur la slow fashion et donc les valeurs sûres qui durent. Et en la matière, Paraboot marque beaucoup de points.

Fondée en 1908, la maison franchouillarde fabrique encore ses souliers dans l’Hexagone : son usine se situe à Saint-Jean-de-Moirans (en Isère) et emploie aujourd’hui 95 personnes. Alors qu’elle peine à recruter malgré des augmentations de salaire, voilà que Paraboot connaît un pic d’intérêt relativement inattendu depuis quelques mois, relève Le Monde :

« Ses ventes sont en hausse de 35 % cette année ; elle devrait générer 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit l’équivalent de son exercice 2019. »

Faire aussi bien qu’en 2019 pour une marque de chaussures onéreuses et made in France en pleine pandémie relève de l’exploit vu que la population a rarement aussi peu mis le pied dehors. Mais comment expliquer un tel succès de la part de cette entreprise qui a plutôt l’habitude de chausser « des curés, des vignerons et des avocats », d’après l’un de ses dirigeants interrogé par Le Monde ?

Les tendances dadcore et gorpcore rendent hype les chaussures de marche en ville

Grâce à la tendance dadcore, justement : le style de daron, mais adopté par des jeunes. Par exemple, le modèle le plus plébiscité par les jeunes (tout en continuant à cartonner chez les moins jeunes) chez Paraboot aujourd’hui, c’est le derby Michael. Il a été inventé en 1945 et cartonnait chez les étudiants parisiens des années 1980, qui ont largement eu le temps de devenir parents aujourd’hui, et donc d’inspirer leurs enfants en quête de repères, de valeurs sûres et de dadcore maintenant.

Un autre modèle aperçu aux pieds des modeuses et modeux, c’est les bottines Avoriaz de Paraboot, créées pour les alpinistes à la fin des années 1910. Alors pendant que Simon Porte Jacquemus tente de réinventer les chaussons d’escalade pour sa dernière collection La Montagne (automne-hiver 2021-2022), nombreux sont les fans de mode à aller directement se servir auprès de marques de référence en la matière comme Paraboot.

La montagne gagne soudainement la mode car ce lieu correspond à une autre tendance grandissante : le gorpcore, soit les inspirations trek (coucou les grosses semelles crantées), escalade (vive les harnais et mousquetons), et survivaliste (les matières techniques pour survivre à l’apocalypse).

Autant de références loin d’être uniquement réservées aux darons, qui contribuent à populariser Paraboot auprès des plus jeunes, si bien que la marque serait presque en train de devenir victime de son succès.

Et puisque c’est de la bonne came bien solide, pour amortir le prix de leur solidité et fabrication made in France, pensez à checker en seconde main. Votre budget n’a clairement pas besoin de se mettre lui aussi à l’escalade.

Crédit photo de Une : DIANE MOYSSAN pour le lookbook de Paraboot.