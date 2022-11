Pourquoi les vieilles Birkenstock de Steve Jobs se vendent 220 000 $ aux enchères ?

Certaines personnes prennent visiblement leur « pied » à l’idée de posséder des biens ayant appartenu au défunt co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, considéré comme un génie de la tech. La preuve, ses vieilles sandales bien usées se sont vendues 220 000 $ aux enchères…

On le sait : les fans de personnalités peuvent acheter à prix d’or des choses ayant appartenu à leur idole, qu’il s’agisse d’un vieux chewing-gum, d’une robe haute couture, ou même… des sandales bien usées, comme c’est aujourd’hui le cas pour les vieilles Birkenstock de Steve Jobs.

Les sandales Birkenstock, une partie de l’uniforme de Steve Jobs

Le défunt co-fondateur d’Apple, considéré comme un génie de la tech et du marketing par beaucoup, était aussi connu pour son uniforme vestimentaire quotidien : col roulé noir Issey Miyake, jeans Levi’s, et sneakers New Balance. De quoi lui éviter de perdre du temps à réfléchir à comment s’habiller le matin, mais aussi à solidifier son image aux yeux du grand public, comme le font beaucoup d’autres personnalités fans d’optimisation décisionnelle.

Mais quand il n’était pas en sneakers New Balance, Steve Jobs appréciait aussi porter le modèle de sandales Arizona de la marque allemande Birkenstock, en particulier dans les années 1970 et 1980. C’est un modèle de ces années-là, en daim, qui s’est vendue pour 220 000 dollars cette semaine via la maison de ventes aux enchères Julien’s.

Le record des Birkenstock de Steve Jobs, vendues 220 000 $ aux enchères

Capture d’écran du site de la maison de vente aux enchères Julien’s Auction.

Initialement estimées entre 60 000 et 80 000 dollars, elles ont donc pulvérisé les pronostics, par rapport à d’autres articles de la même vente tels que des t-shirts, chemises, cravates, et autres nœuds papillons. Même une veste en cuir estimée à 8 000 dollars, partie à 22 400 dollars, ou une montre Baume & Mercier évaluée à 400 dollars, vendue à 18 750 dollars n’arrivent donc à la cheville de la somme record (à l’échelle de cette vente) des vieux nu-pieds de Steve Jobs. L’ancienne partenaire du patron de la tech, Chrisann Brennan en avait d’ailleurs vanté les mérites auprès de Vogue, comme le rappelle la fiche technique de vente du produit :

« Les sandales faisaient partie de son côté simple. C’était son uniforme. La grande chose à propos d’un uniforme est que vous n’avez pas à vous soucier de quoi porter le matin. Il n’aurait jamais fait ou acheté quoi que ce soit juste pour se démarquer des autres. Il était simplement convaincu de l’intelligence et de la praticité du design et du confort de le porter. Et avec Birkenstock, il ne se sentait pas comme un homme d’affaires, il avait donc la liberté de penser de manière créative. »

Autant vous dire que la semelle intérieure en liège de ces sandales, moulée à la forme des orteils de Steve Jobs, a sûrement fait frétiller certains de ses fans les plus fortunés, prompts à vouloir se les procurer dans l’espoir d’en tirer peut-être un peu de sa créativité. Podophobe et complexés des pieds s’abstenir.

Crédit photo de Une : Capture d’écran du site de la maison de vente aux enchères Julien’s Auction / Portrait de Steve Jobs en licence Creative Commons « Steve Jobs speaks at his keynote at Apple’s Worldwide Developer’s Conference » © Ben Stanfield.