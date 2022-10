Un sac à main peut-il être un bon investissement ? Une experte décrypte le pourquoi du comment

Certains sacs emblématiques des maisons Hermès, Chanel et Louis Vuitton ont la réputation d’être plus rentables que l’or ou la pierre. Mythe ou réalité ? Alors qu’un Kelly vient de se revendre 352 800 € à Paris, Alice Léger, spécialiste mode & accessoires de luxe de la maison de vente aux enchères françaises Artcurial, nous éclaire.

Alors que les crises climatiques, politiques, et économiques s’accumulent, vaut-il mieux investir dans l’or, dans la pierre, ou… dans des sacs à main ? C’est la question (f)utile qu’on peut se poser face à une récente acquisistion record à Paris : chez Sotheby’s, un sac à main Hermès en peau de crocodile s’est arraché à 352 800 € le 29 septembre 2022. C’est la plus grosse somme rapportée par un sac de luxe dans l’histoire de cette maison de vente aux enchères. Il s’agissait d’un Kelly 25 (chiffre qui renvoie à sa taille en centimètres) Himalaya (c’est ainsi que sont désignées les peaux de crocodiles blancs), initialement estimé entre 100 000 € et 130 000 € par Sotheby’s.

Et si cette somme peut déjà donner le vertige, elle paraît presque petite comparée à une vente record chez Christie’s : un Kelly Himalaya 28 de Hermès, vendu quatre millions de dollars hongkongais, soit près de 524 000 €, en novembre 2021. Celui-ci s’avérait incrusté de diamants au niveau de la métallerie et de son cadenas.

Mais comment des sacs à main peuvent-ils atteindre de telles sommes ? Est-ce que d’autres pièces de maroquinerie de luxe peuvent servir d’investissement permettant de faire d’incroyables plus-values ? Peut-on trouver dans les placards de nos grands-parents des trésors à vendre des fortunes aux enchères ? Alice Léger, responsable des ventes Hermès au sein du département Mode & Accessoires de luxe de la maison de vente aux enchères françaises Artcurial, nous éclaire.

Interview d’Alice Léger, spécialiste Hermès de chez Artcurial

Madmoizelle. Êtes-vous étonnée par le prix auquel s’est vendu ce sac à main Kelly 25 Himalaya ?

Alice Léger. Oui et non. Ce n’est pas étonnant, car c’est une pièce très recherchée, extrêmement rare. Et comme les sacs de toute petite taille sont à la mode ces dernières années, la taille 25 s’avère encore plus convoitée. Là où je suis plus étonnée, c’est sur la hauteur du montant. Ce record pour un sac à main chez Sotheby’s rivalise avec celui de Christie’s, chez qui il était incrusté de diamants, ce qui expliquait davantage son prix. C’est le jeu des ventes aux enchères.

Pourquoi les sacs Kelly et Birkin de chez Hermès sont-ils tant convoités ?

Parce que ce sont des modèles iconiques et très compliqués à obtenir chez Hermès. La production en est très limitée, ce qui a un impact sur le marché de la revente : plus c’est rare, plus c’est cher. On le ressent fortement dans le milieu de la seconde main et des ventes aux enchères. Ce sont des modèles convoités à travers les générations et sur tous les continents, sans cesse réinventés par Hermès à travers de nouveaux jeux de couleurs, de matières, pour rester toujours d’actualité.

Le statut d’Hermès en tant que maison de luxe française a également un rôle significatif dans le désir que suscitent ces produits. La qualité est incomparable, et bien au-dessus des autres maisons de luxe.

Contrairement à une voiture qui perd en valeur dès qu’on sort du garage après l’avoir acheté, est-il vrai que les Kelly et Birkin d’Hermès gagnent en valeur juste après avoir été achetés en boutique ?

Une fois achetés en boutique, les modèles Kelly et Birkin ne perdent pas de valeur, à condition d’en prendre soin, de les protéger des ravages du temps, de l’usure, de l’humidité, etc. Ils peuvent même gagner en valeur dans certains cas, oui. Si bien que le marché Hermès s’avère extrêmement spéculatif en seconde main. C’est un marché de niche.

Pour cela, il convient de respecter certains critères, comme les modes de l’époque. Si l’on s’offre un Birkin taille 40 maintenant, on risque de réaliser moins de bénéfices en le revendant demain, car la tendance est aux petits sacs en ce moment, par exemple. Mais on peut attendre que la mode tourne, revienne aux grands sacs, et alors réaliser une importante plus-value. Et qu’importe la couleur, c’est surtout l’état à la revente qui importe.

N’importe quel sac de luxe représente-t-il forcément un investissement pouvant prendre de la valeur avec le temps ?

À l’heure actuelle, du côté des maisons de luxe en général, c’est surtout la maroquinerie Hermès qui se revend plus cher sur le second marché qu’en boutique. Chanel est en train d’augmenter fortement ses prix, ces dernières années, ce qui aura sûrement une incidence sur le marché de la revente. Certaines éditions limitées de Louis Vuitton et collab’ avec de grands artistes peuvent parfois permettre de faire une plus-value, surtout si elles sont revendues peu de temps après leur sortie.

À l’heure actuelle, ce sont les trois maisons avec lesquelles on peut avoir le plus de chances de faire un retour sur investissement, voire une plus-value, en revendant leurs modèles de sacs à main les plus emblématiques. Par exemple, la côte des modèles Constance de chez Hermès augmente progressivement depuis plusieurs années : ils se revendent désormais au même prix qu’ils s’achètent neuf en boutique.

Un modèle Constance d’Hermès. © Capture d’écran Instagram.

Comment reconnaître un modèle de sac à main qui prendra de la valeur avec le temps ?

Tout dépend de l’achat qu’on souhaite faire. Si c’est un sac qu’on veut porter, il faut acheter quelque chose dans le goût du jour. En ce moment, plutôt des petits formats. En termes de couleur, il n’y a pas de teintes qui vont se vendre plus qu’une autre, même si le rose et le vert sont très appréciés ces jours-ci. Il faut surtout faire attention à l’état du sac et plus il est récent, plus il se (re)vendra cher.

Par exemple, pendant que Jean-Paul Gaultier était directeur artistique de la maison Hermès [de 2004 à 2010, ndrl], il a sorti une collection « So Black » [caractérisé par une métallerie noire, ton sur ton avec le reste du sac en cuir noir]. Cette collection s’arrache encore aujourd’hui à prix d’or. Ainsi, en juillet 2021, on a vendu un Birkin So Black en alligator noir, taille 30, 115 000 €. C’est encore à ce jour le record de vente maroquinerie chez Artcurial.

Et si l’on trouve un sac de luxe dans une brocante ou un placard de grand-parent, où peut-on le faire authentifier et expertiser afin d’en évaluer la valeur ?

Rares sont les maisons à accepter d’authentifier un sac, et leurs politiques peuvent varier au fil du temps, donc il n’y a pas de règles générales, c’est au cas par cas. Vous pouvez l’envoyer en restauration/réparation auprès de la marque, qui vous informera sans doute s’il s’agit d’une contrefaçon (auquel cas, elle pourrait proposer de le détruire) ou non. Autrement, s’il s’agit d’un sac griffé de grandes maisons, vous pouvez vous tourner vers une maison de ventes aux enchères qui pourra se charger de l’authentifier et d’expertiser sa valeur actuelle sur le marché. Par exemple, Hermès a tendance à renvoyer les clients vers nous pour ce travail d’authentification, justement. Ce n’est pas le travail de leur vendeur (mais leurs artisans peuvent le faire si on envoie un sac en réparation/restauration).

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite acheter un sac de luxe de seconde main et faire un « bon investissement » ?

Je déconseille d’acheter des sacs de grande valeur sur des sites comme Vinted ou LeBonCoin. Il faut absolument qu’il y ait un service d’authentification digne de ce nom en amont de la vente. C’est une protection dans l’intérêt de l’acheteur, selon moi. D’autant plus que de moins en moins de personnes gardent leurs factures, et qu’une contrefaçon bien faite [surnommée « superfake » dans le jargon, ndlr] peut remplacer un vrai sac dont on aurait les papiers.

Il ne faut pas hésiter à pousser la porte des maisons de ventes aux enchères, qui proposent d’ailleurs de plus en plus des ventes en ligne, beaucoup moins intimidantes qu’en salles. Par exemple, chez Artcurial, du 3 au 9 novembre 2022, on propose justement une vente Hermès Vintage : mode, bijoux, art de vivre, maroquinerie. On y propose notamment une grande sélection de Kelly vintage, autour de 2000 €, et de Birkin vintage autour des 6000 €. Il y aura aussi des modèles moins emblématiques, mais à des prix plus attractifs qui valent le détour. Pour enchérir, il suffit de s’inscrire sur le site internet, c’est gratuit. Et l’on peut tomber sur des pépites inestimables.

