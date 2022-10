Fashion week, upcycling et sac-investissement : le JT Mode parle des dessous du style sur Twitch

Ce mardi 11 octobre 2022, de 20h à 22h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, ItsSarou et Anthony Vincent reçoivent la créatrice de la marque Rusmin, Rubi Pigeon, et la spécialiste de la mode et des accessoires de luxe d’Artcurial, Alice Léger.

La mode peut-elle être un bon investissement ? Quand on est passionné de style, on peut vite être tenté d’y faire carrière. Mais quelles études suivre ? Et quels autres métiers que ceux de créatrice de mode ou styliste existent ? Alors que le marché de la seconde main grossit de jour en jour, à mesure que le grand public prend davantage conscience de l’importance d’une mode plus responsable et durable, d’autres professions et façons de créer se dessinent, comme l’upcycling.

Si le mois de la mode, qui vient de s’écouler avec les Fashion weeks de New York, Londres, Milan et Paris, regorgeait de pièces de première main, dans quelle mesure les trésors de la mode de demain se trouvent peut-être déjà du côté de la seconde main ?

Pour en découdre, nous recevons dans le JT Mode le mardi 11 octobre, de 20h à 22h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, la créatrice de la marque Rusmin, Rubi Pigeon ainsi que la spécialiste de la mode et des accessoires de luxe de la maison de vente aux enchères Artcurial, Alice Léger.

Alice Léger et Rubi Pigeon sont les invitées du JT Mode du 11 octobre 2022.

Alice Léger est diplômée d’un double master en médiation culturelle et en management de la mode. Sa passion pour l’histoire et la sociologie de la mode l’a rapprochée des ventes aux enchères. Elle rejoint, en 2017, la prestigieuse maison française de ventes aux enchères d’œuvres d’art et d’objets de collection Artcurial au sein du département Mode & Accessoires de luxe. Elle y travaille aujourd’hui comme spécialiste. Elle y est aussi responsable des ventes dédiées à la maison Hermès. Autant vous dire qu’elle s’y connait en matière de sacs à main qui ferait un bon investissement ou non…

Quant à Rubi Pigeon, elle s’épanouit à travers plusieurs casquettes. Après s’être exercé à l’upcycling de pièces dès son adolescence avec sa sœur Yasmin, elles co-fondent en 2017, sur ce principe, la marque Rusmin (nom issu d’une contraction de leurs deux prénoms). Elle poursuit désormais cette griffe en solo, forte d’une formation mode à la Casa93, école gratuite et sans condition de diplôme en 2017-2018, et en entrepreneuriat à l’Institut Français de la mode en 2018-2019. Également créatrice de contenus sur les réseaux sociaux, elle met son expertise de social media management au service d’autres entreprises comme Melissa Shoes.

