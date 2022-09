À la Fashion Week de New York, la diversité défile plus que jamais

Débutée le 9 septembre 2022 la Fashion Week de New York (NYFW) vient de se clôturer le 14 septembre. C’est maintenant au tour de Londres, Milan, puis Paris de présenter leurs collections pour le printemps-été 2023. C’est aussi l’heure de dresser un bilan sur les questions de diversité et d’inclusion du côté de la capitale états-unienne de la mode qui a mis en place tout un programme pour lutter contre le racisme dans le secteur.

Alors qu’il existait déjà des médias qui établissaient des statistiques ethniques sur les mannequins qui défilent à la Fashion Week de New York, le Conseil des créateurs de mode américains (CFDA) a annoncé un plan d’action le 4 juin 2020 (dans le sillage de la mort de George Floyd qui avait ravivé la flamme du mouvement Black lives matter existant depuis 2013) : programme de recrutement pour valoriser les talents noirs, mentorat, formations « diversité et inclusion » ainsi que des dons à des associations antiracistes. Maintenant que le gros de la pandémie serait derrière nous, cette NYFW printemps-été 2023 devrait donc permettre de mesurer le fruit de ce travail.

Comme le relève aujourd’hui Business of Fashion, près de 30 créateurs noirs ont défilé durant cette semaine de la mode new-yorkaise, soit 25% du calendrier officiel établi par le CFDA.

Mais derrière ce chiffre impressionnant, le média spécialisé a pris le temps d’interroger les designers en question pour tenter de mesurer s’ils se sentaient vraiment inclus, au-delà de cette diversité de façade :

« D’une part, la hausse spectaculaire du nombre de créateurs noirs à la Fashion Week a suscité à la fois fierté et célébration. De l’autre, de petits budgets de production, un manque de couverture médiatique et un sentiment écrasant que leurs plus grands partisans continuent d’être leurs pairs noirs et racisés dans la mode et la presse laissent beaucoup à désirer. »