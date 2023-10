Fashion Week : Alexander McQueen remplace Sarah Burton par Seán McGirr. Mais où sont les femmes dans le luxe ?

Kering remplace Sarah Burton, la dernière femme à diriger une maison du groupe, par un énième homme blanc, Seán McGirr. Aussi talenteux soit-il, pourquoi les femmes et les personnes non-blanches sont-elles continuellement exclues des postes de direction artistique, si influents sur l’imaginaire autour des vêtements, et donc de nos corps et nos identités ?

Ce qui se joue sur les podiums se dirige en coulisse, mais c’est encore au-dessus que sont décidés nos imaginaires. Le 11 septembre 2023, Sarah Burton annonçait son départ de la direction artistique d’Alexander McQueen, quelques jours avant son tout dernier défilé pour la maison. Mais le groupe Kering qui possède cette dernière n’a pas tardé pour annoncer qui la remplacerait puisque le 3 octobre a été officialisé le nom de Seán McGirr. Et si vous ne le connaissez pas, c’est normal. Ce qui devrait l’être moins, c’est que c’est encore un homme à la tête d’une maison d’un grand groupe de luxe.

Qui est Seán McGirr, nouveau directeur artistique de Alexander McQueen ?

De nationalité irlandaise, né à Dublin, Seán McGirr, 35 ans, est diplômé de Central Saint Martins à Londres, où il a obtenu un Master of Arts in Fashion en 2014. Il a commencé sa carrière en assistant chez Burberry et Vogue Hommes Japon, puis de 2014 à 2018, il a fait partie des bureaux de création d’Uniqlo à Tokyo et Paris, travaillant sur les collections homme guidées par Christophe Lemaire. Il a ensuite rejoint l’équipe design des collections femmes de Dries Van Noten. Il est ensuite entré chez JW Anderson en 2020 pour diriger les collections hommes, et rapidement femmes en plus, devenant finalement responsable de tout le prêt-à-porter.

Tous les directeurs artistiques de Kering sont maintenant des hommes blancs

Or la nomination de Seán McGirr, aussi talentueux soit-il, à la tête créatrice d’Alexander McQueen fait déjà grincer des dents, car elle cimente le fait que tous les postes de direction artistique des maisons du groupe de luxe Kering sont occupés par des hommes blancs. Les autres sont Sabato De Sarno chez Gucci, Anthony Vaccarello à Saint Laurent, Matthieu Blazy à Bottega Veneta, Demna Gvasalia à Balenciaga, Norbert Stumpfl à Brioni.

With the appointment of Sean McGirr at Alexander McQueen , all the creative directors of @KeringGroup fashion houses are now white men. pic.twitter.com/x86hkNs60t — 1 Granary (@1Granary) October 3, 2023

De gauche à droite et de haut en bas : Matthieu Blazy à Bottega Veneta, Sabato De Sarno à Gucci, Norbert Stumpfl à Brioni, Demna Gvasalia à Balenciaga, Anthony Vaccarello à Saint Laurent, et Seán McGirr à Alexander McQueen.

On ne pourrait même pas dire que cela a toujours été la norme sur les podiums occidentaux, vu le succès de grandes couturières au fil du XXe siècle, dont les maisons continuent de faire rêver aujourd’hui, comme Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel et Elsa Schiaparelli. Sans compter celles qui ont marqué l’histoire de la mode sans forcément que leur marque ne perdure comme Madeleine Vionnet, Germaine Émilie Krebs dite Alix Grès, ou encore Jeanne Paquin. Aujourd’hui, des créatrices femmes prouvent au quotidien qu’elles regorgent de talent, comme Rei Kawakubo chez Comme Des Garçons, Virginie Viard chez Chanel, Véronique Nichanian chez Hermès, Florence Tetier chez Jean Paul Gaultier, Pelagia Kolotouros chez Lacoste, Louise Trotter maintenant chez Carven, Isabel Marant, Marine Serre, Stella McCartney, Christelle Kocher, ou encore Miuccia Prada (désormais épaulée par Raf Simons) pour ne citer que celles qui défilent régulièrement à Paris. Une nouvelle génération, portées notamment par Jeanne Friot et Alice Vaillant, se démarque déjà.

Tristement, les femmes directrices artistiques dans le luxe et la mode créative ne sont qu’une poignée, souvent à la tête de marques qu’elles ont elles-mêmes fondées. Les principaux groupes de luxe que sont LVMH, Kering, Richemont, et Puig les nomment rarement à la tête des grandes maisons qu’elles détiennent, or ce type de poste peut justement contribuer au développement des marques éponymes des jeunes créatrices. En fait, les calculs peuvent vite être faits et s’avèrent alarmants.

Les calculs ne sont pas bons, Kering

LVMH compte 14 maisons de mode, dont Fendi avec Silvia Venturini Fendi à la tête des collections homme de Fendi, Maria Grazia Chiuri à la tête des collections femmes de Dior ; Camille Miceli à la tête de Pucci ; le Japonais Nigo, à la tête de Kenzo, et l’afro-américain Pharrell Williams à la tête des collections homme de Louis Vuitton. Ces deux derniers hommes sont les seules personnes non-blanches à diriger une maison du groupe.

Puig compte 5 maisons de mode, dont Jean Paul Gaultier dirigée artistiquement par Florence Tétier, et Harris Reed, personne genderfluid qui dirige Nina Ricci.

Richemont compte 9 maisons de mode et accessoires, et aucune n’est actuellement dirigée par une femme depuis le départ de Gabriela Hearst de Chloé, mais on ne connaît pas encore la personne qui la remplacera, et ce sont souvent des femmes.

Et le plus mauvais élève côté parité et diversité devient donc Kering avec ses 6 maisons de mode, toutes dirigées par des hommes blancs.

Alors que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux s’indignent régulièrement du manque de diversité sur les podiums, partie émergée de l’iceberg si facile à instrumentaliser pour capitaliser sur la tendance du moment, on ferait peut-être mieux de s’interroger sur qui dirige ces imaginaires créatifs. Et qui en est continuellement exclu. Car il s’agit de postes décisifs sur la façon dont on pense le vêtement, le corps et la mise en scène de nos identités. À croire que les dirigeants de ces groupes préfèrent largement que des hommes décident de la façon dont doivent s’habiller les femmes, et estiment quasi inconcevables qu’une personne non-blanches puisse prendre part à ces décisions…