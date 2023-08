Lacoste lance ses premiers sous-vêtements pour femme, près de 60 ans après ceux pour homme

Fondée en 1933, Lacoste a créé ses premiers dessous masculins en 1966. Mais il aura fallu attendre 2023 pour que la marque au crocodile se mette à proposer ses premiers sous-vêtements femme. Signe d’un changement de perception du sport féminin ?

L’égalité se gagne peut-être aussi devant le rayon sous-vêtements. Non, ce n’est pas le titre du prochain livre de Titiou Lecoq après son, Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, mais bien une remarque qu’on peut se faire devant la marque Lacoste qui aura attendu près de soixante après avoir commencé à produire des sous-vêtements homme avant d’en faire de même pour les femmes. On ne parlera pas non plus de victoire féministe, mais on peut quand même s’interroger sur le temps nécessaire avant de lancer cette nouvelle ligne.

Comptez 35 € pour la brassière en coton stretch avec logo centré, 23 € pour la culotte assortie, 25 € pour le shorty, 20 € pour le string, chez Lacoste.

Lacoste propose enfin des sous-vêtements femme, signe d’un changement de perception du sport féminin ?

En 1966, Lacoste a créé sa première collection de sous-vêtements pour hommes. Et c’est donc seulement en 2023 qu’elle se met enfin à proposer des dessous féminins, comme le rapporte Fashion United. Certains se veulent très sportswear, d’autres plus délicats, mais tous bénéficient du savoir-faire de la maison française fondée en 1933. Peut-être aura-t-il fallu que le sport féminin gagne en visibilité, popularité, et pouvoir d’influence pour que la marque s’intéresse aussi à ses dessous.

Lentement mais sûrement, la directrice créative de Lacoste depuis début 2023, Pelagia Kolotouros, insuffle donc sa patte chez la marque au crocodile. Pointure du sportswear passé chez Yeezy, The North Face, adidas, et Calvin Klein sait parfaitement mêler mode et sport avec un female gaze plus que bienvenu.

La nouvelle ligne de dessous féminins de Lacoste propose aussi des vêtements d’intérieur comme un sweatshirt à 80 €, un pantalon à 55 € ou encore ce cycliste à 50 €.