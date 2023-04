La collab’ mode Netflix x Lacoste vous rhabille en protagoniste de séries

Puisque plein de gens adorent les séries Netflix et s’inspirent même parfois des looks de personnages pour s’habiller, le géant du streaming s’associe à Lacoste pour créer des basiques inspirés de ses fictions les plus populaires.

C’est indéniable : les protagonistes de série peuvent devenir des icônes de mode. Netflix l’a bien compris et avait déjà proposé à Balmain de revisiter l’univers de Stranger Things pour une collab’ de luxe en novembre 2022. Cette fois, le mastodonte du streaming propose à Lacoste de s’inspirer de plusieurs de ses succès à la fois : Stranger Things, Bridgerton, Lupin, ou encore Sex Education.

Pourquoi Netflix s’associe à Lacoste pour créer des vêtements inspirés de ses séries ?

Netflix rapporte ainsi dans un communiqué de presse :

« Nous pensons que les produits peuvent être un puissant moyen de raconter des histoires et un partenariat avec Lacoste présente une opportunité unique de mélanger les mondes de la mode et du divertissement », a déclaré Josh Simon, vice-président, Consumer Products, Netflix. « Cette collection est un moyen convaincant et créatif pour les fans d’exprimer leur amour pour nos histoires et nos personnages. »

À quoi ressemble la collab’ mode Lacoste x Netflix ?

Depuis le 12 avril 2023, l’eshop et les points de vente physiques Lacoste proposent donc des pièces homme, femme et enfant inspirées des univers des séries à succès de Netflix. Pour la plupart d’entre elles, le crocodile signature de la marque française a été rhabillé en clin d’œil aux fictions du géant du streaming pour égayer polos, sweatshirts, hoodies, sneakers, pantalons de survêtement, t-shirts, veste à capuche, short de bain, sac banane, cabas, casquettes, et autres claquettes. Ou simplement du nom des deux entreprises imprimés en all-over sur ces pièces de merchandising élémentaires. Bref, des bons basiques Lacoste légèrement twistés pour servir de produits dérivés à Netflix.