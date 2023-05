adidas va finalement vendre des sneakers Yeezy de Kanye West, au profit d’associations

Suite à ses propos racistes et antisémites, Kanye West a perdu plusieurs gros contrats mode, comme Balenciaga, Gap et adidas. Cette dernière avait d’abord annoncé cesser la vente des produits Yeezy en collab’ avec le rappeur, avant de changer d’avis : la marque aux trois bandes va reprendre leur commercialisation fin mai 2023 au profit d’associations.

Ye fait peut-être moins parler de lui dans les médias grand public, mais ses fans continuent de l’aduler et de chérir ses créations. Celui qui s’appelait autrefois Kanye West a perdu en octobre 2022, suite à ses propos racistes et antisémites, ses juteux contrats mode avec Balenciaga, Gap, ou encore adidas. Pour cette dernière marque, l’arrêt brutal de la commercialisation des produits issus de sa collab’ avec Yeezy, la lucrative griffe du rappeur fondée en 2014, s’est fait avec perte et fracas.

Le Financial Times relevait ainsi en février 2023 qu’adidas risquait des « pertes d’exploitation de 700 millions d’euros s’il ne parvenait pas à revendre ses stocks de baskets Yeezy », et jusqu’à 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’échelle de l’année. Quelques mois plus tard, voilà que l’équipementier sportif allemand annonce avoir changé son fusil d’épaule, afin de limiter la casse financière sans trop ternir son image.

adidas is estimating that the loss of its YEEZY business will cost it upwards of $1.3 billion after cutting ties with Kanye West due to his anti-semitism and public controversy https://t.co/zmUQQ8rVfS pic.twitter.com/rRoFxK0oNe — highsnobiety (@highsnobiety) February 10, 2023

adidas va revendre des sneakers Yeezy au profit d’associations

Comme le relève l’AFP, notamment relayée par le média spécialisé FashionNetwork, adidas va reprendre la commercialisation de ses stocks de Yeezy au profit de plusieurs associations, dont on connaît les deux premières : l’Anti-Defamation League (une association de lutte contre l’antisémitisme fondée aux États-Unis en 1913) et le Philonise and Keeta Floyd Institute for Social Change (une ONG pour lutter contre le racisme, fondée aux États-Unis en 2021 par le frère de George Floyd, tué par la police au moment de son arrestation en mai 2020).

D’autres associations devraient également récolter une part des bénéfices de la vente des stocks de Yeezy par adidas, d’après un communiqué de presse de l’équipementier allemand publié le 19 mai 2023. Le PDG d’adidas, Bjørn Gulden, y déclare notamment :

« Après mûre réflexion, nous avons décidé de commencer à recommercialiser certains des produits adidas YEEZY restants. La vente et le don étaient l’option préférée de toutes les organisations et parties prenantes à qui nous avons parlé. Nous pensons que c’est la meilleure solution car elle respecte les designs créés et les chaussures produites, elle fonctionne pour nos employés, résout un problème d’inventaire et aura un impact positif dans nos communautés. Il n’y a pas de place dans le sport ou la société pour la haine d’aucune sorte et nous restons déterminés à lutter contre elle. »

Jonathan A. Greenblatt, PDG de l’association de lutte contre l’antisémitisme Anti-Defamation League ajouté :

« À une époque où l’antisémitisme a atteint des niveaux historiques aux États-Unis et augmente dans le monde, nous apprécions la façon dont adidas a transformé une situation négative en un résultat très positif. Ils ont fait preuve d’une réelle prévenance en s’engageant auprès d’organisations communautaires travaillant à combattre cette haine pernicieuse et obstinée. Leur leadership, non seulement en condamnant la haine anti-juif mais en apportant leur soutien à l’éducation et à d’autres initiatives, est exemplaire et un modèle à imiter pour d’autres entreprises publiques. Nous les remercions pour leur dialogue continu autour de leur inventaire restant et leur intérêt direct à s’attaquer aux problèmes de préjugés et de haine. »

À lire aussi : Contrefaçon Vinted : comment éviter les fausses chaussures et fake sneakers de marque sur Vinted, etc.

Bref, une stratégie intéressante de gestion de crise pour sortir la tête de l’eau après un tel bad buzz. Les produits adidas YEEZY seront commercialisés à partir de la fin du mois de mai 2023 sur adidas.com/yeezy et l’application adidas CONFIRMED. Et vu la façon dont la nouvelle circule massivement, on peut se dire que Ye et ses Yeezy ont encore de beaux jours devant eux…

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.