Adidas enquête sur Kanye West qui aurait montré du porno au bureau, et une vidéo explicite de Kim Kardashian

Une nouvelle enquête conduite par le média Rolling Stone révèle comment Ye, auparavant appelé Kanye West, se conduisait au bureau d’Adidas : « des années de violence verbale, de tirades vulgaires, et d’intimidation. » L’équipementier sportif ouvre une enquête interne.

Plus on en apprend, plus on se demande comment il a pu en arriver jusque-là et pourquoi. Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a perdu de nombreux contrats mode après avoir tenu publiquement des propos haineux, racistes, sexistes et antisémites. Il se serait également conduit d’une manière irresponsable du temps où il travaillait encore avec Adidas à travers sa marque Yeezy, d’après de nouveaux détails encore plus glauques et graves.

Des années de violence verbale, de tirades vulgaires et d’intimidation

Une nouvelle enquête de Rolling Stone parue le 22 novembre 2022 stipule que l’artiste aurait montré des photos et vidéos explicites de son ex-épouse Kim Kardashian lors d’entretiens de recrutement. Ce « comportement problématique » d’après des membres du personnel, a été dénoncé à la direction qui aurait décidé d’ignorer le phénomène. Le média musical rapporte même « des années de violence verbale, de tirades vulgaires et d’intimidation ». Ce qui n’a rien de surprenant vu le comportement de Ye sur ses réseaux sociaux ou même les violences psychologiques dont il a fait preuve contre son ex-épouse dans le sillage de leur divorce. On ose à peine imaginer comment il se conduisait au bureau.

« Je veux que tu me conçoives une chaussure que je peux baiser. »

En réponse à ces allégations, Adidas a déclaré en interne le 24 novembre 2022 qu’il n’était actuellement pas clair de savoir si les accusations portées par lettre anonyme était vraies, mais qu’elles étaient prises « très au sérieux ». C’est pourquoi l’équipementier sportif a décidé de « lancer immédiatement une enquête indépendante sur l’affaire », rapporte Rolling Stone.

Parmi les faits d’armes de Ye, celui-ci aurait notamment hurlé sur une employée de l’équipe de conception d’Adidas qu’une sneaker Yeezy ne lui convenait pas :

« Je veux que tu me conçoives une chaussure que je peux baiser. »

