Lena Situations crée 4 sneakers pour adidas, et c’est une première canon

La créatrice de contenus la plus influente du monde signe avec l’équipementier sportif allemand 4 paires de baskets stylées. Une première pour une Française, et le résultat s’avère d’ores et déjà disponible.

Rien n’arrête Lena Situations, encore moins ses baskets. L’influenceuse française la plus influente dans le monde poursuit son partenariat de longue date avec adidas par la création de quatre paires de sneakers imaginées par ses soins.

« La première française à designer ses propres paires »

La créatrice de contenus Lena Mahfouf a commencé à teaser le fruit de cette collab’ sur ses réseaux sociaux :

« Je suis la première française à avoir eu le privilège de designer ses propres paires. 4 paires, une infinité de styles et de moods pour tout le monde et pour toutes les situations. C’est fou. »

4 sneakers adidas by Lena Situations, dispos entre 110 et 120 €

Disponibles depuis le 3 novembre 2022 sur l’eshop de l’équipementier sportif aux trois bandes signatures, les sneakers se vendent entre 110 et 120 € en fonction des modèles. La fondatrice de la marque Hôtel Mahfouf a pu choisir les designs, les couleurs, et les matières, comme elle l’explique dans une vidéo YouTube publié le 2 novembre.

L’une se la joue verte et blanche, dans un esprit très skate (tendance chaussures forte en ce moment). Une autre semble vintage, d’humeur dad shoes, et se décline en nuances de gris ou de beiges. La quatrième se veut plus mode, avec un motif pied de poule et une touche de rose. Mais les 4 paires devraient prochainement être déclinées en d’autres possibilités de coloris possibles. Avec évidemment, le logo « + = + », signature de Lena Situations.

À lire aussi : La robe Coperni de Bella Hadid, élue costume d’Halloween le plus mode de 2022

Crédit photo de Une : adidas by Lena Situations.