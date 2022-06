Lena Situations lance Hôtel Mahfouf, sa marque mode et déco, cet été !

Depuis son blog mode en 2012 et ses vidéos YouTube depuis 2015, Lena Situations martèle qu’elle rêve de lancer sa propre marque de mode. Forte d’études de marketing de luxe, d’expérience chez Jennyfer, et d’années de création de contenus sur les réseaux, son rêve devient réalité cet été avec Hôtel Mahfouf.

Plus rien ne semble l’arrêter. Suivie par 2,23 millions de personnes sur YouTube, 3,7 millions sur Instagram, et autrice d’un bestseller vendu à plus de 400 000 exemplaires, Lena Situations vient d’annoncer une immense nouvelle pour qui suit sur ses aventures : elle lance sa propre marque ! Après quelques jours de teasing énigmatique, la créatrice de contenus la plus influente de France a confirmé l’information le 27 juin 2022.

À quoi va ressembler Hôtel Mahfouf, la marque de Lena Situations ?

Dans une vidéo notamment publiée sur Instagram et Twitter, Lena Mahfouf a donc fait comprendre qu’elle travaille depuis des mois sur la création d’une marque de mode et de décoration (ou de « lifestyle » comme on dit), baptisée Hôtel Mahfouf et qui sort cet été.

Ce nom de griffe renvoie à une expression qu’elle emploie depuis des années sur sa chaîne YouTube où elle a fédéré le plus gros et fidèle de sa communauté : sa bande de potes se réunit tout le temps chez elle, surtout lors des « vlogs d’août » (chaque année lors de ce mois estival, Lena Mahfouf sort une vidéo par jour de son quotidien digne d’une série Friends nouvelle génération, plus inclusive, authentique au point de frôler la télé-réalité).

C’est donc la promesse d’une marque pour se sentir comme à la maison et comme faisant partie de la bande. Les produits proposés devraient être « made in France » ou « made in Europe », et inclure des grandes tailles, d’après l’entrepreneuse de 25 ans experte en storytelling.

Pourquoi la marque Hôtel Mahfouf de Lena Situations pourrait cartonner

Forte d’années de créations de contenus (dès 2012 sur un blog, puis à partir de 2015 sur YouTube), mais aussi d’études marketing du luxe dans une école de mode, ainsi qu’une longue expérience professionnelle au sein de la marque Jennyfer où elle a clairement joué un rôle majeur dans le repositionnement de l’entreprise, Lena Situations a donc toutes les chances de cartonner avec sa griffe Hôtel Mahfouf. Celle-ci devrait officiellement sortir cet été : pile quand la tradition des vlogs d’août pourra lui assurer une promo inégalée (ce sera la saison 6).

De YouTubeuse dans sa chambre d’ado à « ZEO » (PDG appartenant à la génération Z), Lena Mahfouf sait effectivement s’adapter à toutes les situations. Mais à l’heure où une partie du grand public fait de plus en plus attention à sa manière de consommer dans un souci d’éco-responsabilité, comment l’influenceuse va-t-elle décliner son mantra +=+ sans inciter à l’hyperconsommation ? Réponse cet été.

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram @lenamahfouf.