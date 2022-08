Lena Situations dénonce le harcèlement qu’elle subit : « Je vous invite à aller vous faire foutre »

Alors qu’elle s’apprête à sortir sa propre marque de mode et déco, ainsi que la saison 6 de ses vlogs d’août, Lena Mahfouf en profite pour dénoncer le harcèlement dont elle est perpétuellement victime, ainsi que ses proches, en ligne et IRL.

Qui a l’habitude de suivre YouTube sait combien il est fréquent qu’un ou une créatrice de contenus s’absente quelques mois avant de revenir avec une vidéo d’explications. Cette fois, c’est Lena Mahfouf qui perpétue la tradition, surtout pour remettre les points sur les i et les barres sur les t. Celle qui évolue derrière le pseudonyme de Lena Situations depuis 2012 sur un blog, et 2015 sur YouTube, subit régulièrement des vagues de cyberharcèlement. Sauf que celui-ci déborde de plus en plus souvent et violemment IRL (In Real Life : dans la vie réelle). C’est ce qu’elle explique dans une nouvelle vidéo de mise au point, intitulée « les chiens aboient, la caravane passe » et publiée le 31 juillet 2022.

Lena Mahfouf sort une vidéo de mise au point contre le harcèlement

En plus de s’attaquer à elle, à sa carrière, à son train de vie, à son physique, à sa personnalité, les personnes qui harcèlent Lena Mahfouf s’en prennent également à ses proches, dont ses potes, et même à sa famille. C’est ce que prend le temps d’expliquer la créatrice de contenus dans cette nouvelle vidéo qui en dit long sur la bêtise et la fausse banalité de la violence humaine.

Ce, pour des raisons toujours plus absurdes, que ce soit de lui reprocher de ne pas venir de la misère, d’avoir refusé une invitation à la cérémonie de récompense de football qu’est Le Ballon d’or, ou encore de s’être coupée les cheveux…

entrain de regarder la vidéo de @lenasituations et la vérité le fait de lire les tweets genre oralement..tu te rend compte à quel point les gens sont trop gênant , c’est pas possible 💀 Sachant que si ils étaient actuellement venue vous leurs auraient craché dessus aussi.. pic.twitter.com/6atiXRl1X2 — Erentheprettiestjaeger (@Doodaaas3) July 31, 2022

Outre des propos extrêmement violents à son encontre sur les réseaux sociaux, Lena Mahfouf est également victime d’agressions verbales dans la rue. Des gens vont jusqu’à harceler sa mère au téléphone à Paris, et sa grand-mère jusqu’en Algérie. La YouTubeuse raconte donc dans sa vidéo de mise au point combien tous ces comportements amplifient son anxiété, et qu’elle en vient à craindre pour son intégrité physique et celle de ses proches, voire pour sa vie.

« Je vous invite tous à aller vous faire foutre »

Lena Mahfouf lâche notamment à l’encontre de ses haters qui sont en réalité des harceleurs et agresseurs pas que cyber (ce qui constituent des délits punissables par la loi) :

« Je vous invite tous à aller vous faire foutre. Nous, on va passer un bel été. »

Dis bien Léna ! Bon vlog d’août à tout le monde ! https://t.co/tYij2uGM35 pic.twitter.com/aX88ZgDBLm — Erentheprettiestjaeger (@Doodaaas3) July 31, 2022

Cette vidéo de mise au point paraît donc la veille du début de la sixième saison des vlogs d’août. Cela fera donc 6 ans que Lena Situations publie durant ce mois estival une vidéo par jour de son quotidien mouvementé avec sa bande de potes, telle une téléréalité façon Friends. L’entrepreneuse va également sortir dans les jours à venir les premiers produits de sa marque Hôtel Mahfouf.

La violence du harcèlement contre Lena Mahfouf illustre-t-elle un double standard ?

Pour l’occasion, Lena Mahfouf a prévu d’ouvrir une boutique éphémère (ou un « pop-up store » pour les gens trop branchés pour parler français). Situé dans le 17e arrondissement de Paris, ce lieu inclura un coin restauration qu’elle a voulu vegan afin de pouvoir correspondre aux préférences alimentaires du plus de monde possible (puisque même les omnivores, les gens qui ne mangent pas de porc, consomment halal, ou encore casher, peuvent manger végétalien, évidemment). Et rien que ce choix lui avait également valu une vague de cyberharcèlement, fin juillet.

En tout cas, suite à la publication de cette nouvelle vidéo de Lena Mahfouf, de nombreuses réactions de soutiens se multiplient, notamment sur Twitter. Certaines dénoncent en particulier le double standard qui lèse clairement la créatrice de contenu la plus influente de France.

Capture d’écran Twitter de plusieurs tweets en soutien à Lena Mahfouf et qui pointent une forme de double standard.

En effet, même si comparaison n’est pas raison, de nombreux YouTubeurs hommes sont accusés d’avoir commis des violences sexuelles, sans pour autant souffrir de telles vagues de dénonciation et de désapprobation publique. Alors que pour harceler IRL jusqu’aux parents de Lena Mahfouf parce que celle-ci a osé se couper les cheveux, les pires compétences en matière de stalking sont déployées. En serait-il de même si elle n’était pas une femme, a fortiori racisée ?

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.