Ye vient de présenter à Paris le 3 octobre 2022 sa collection YZY SZN 9 devant le gratin de l’industrie de la mode, médusé par un t-shirt à slogan « White Lives Matter » revendiqué par les suprémacistes blancs. Une styliste qui a osé critiquer ce geste a subi une vague de cyberharcèlement de la part de Ye et son armée de fidèles. Récap’ et décryptage.

Comment faire parler de sa nouvelle collection dans l’espoir qu’elle gagne en visibilité et se vende encore plus ? À l’ère de TikTok et Instagram, plutôt que des vêtements de qualité au design audacieux avec des manières responsables et innovantes, il vaut mieux miser sur un défilé à la scénographie impressionnante, des célébrités au premier rang, voire qui défilent carrément, ou encore un esclandre. Ye (anciennement connu sous le nom de Kanye West) a choisi l’option du scandale pour présenter sa nouvelle collection par surprise, à Paris le 3 octobre 2022.

Le défilé (mauvaise) surprise de Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West

Et quelle surprise. Difficile à suivre, l’artiste désormais plus connu pour son houleux divorce avec Kim Kardashian que pour sa musique ou sa mode, a rebaptisé sa marque Yeezy en YZY. Ce n’était pas à proprement parler un défilé, mais plutôt une « expérience » selon Ye qui présentait son prêt-à-porter pouvant aussi bien évoquer le travail du designer Rick Owens que celui de Demna Gvasalia (actuel Directeur Artistique de Balenciaga avec qui Ye a récemment collaboré en trio avec le géant GAP).

Le tout s’est présenté à un influent public (assis par terre…) composé notamment d’Anna Wintour, John Galliano, Demna Gvasalia, Cédric Charbit (le directeur général de Balenciaga), ou encore Alexandre Arnault (directeur général de la bagagerie de luxe Rimowa et vice-président du joaillier Tiffany & Co., deux maisons propriétés de son père, Bernard Arnault, PDG d’LVMH, que Ye surnomme désormais son « nouveau Drake »). Même la cabine était composée de VIP, comme Matthew Williams (actuel DA de Givenchy).

Pourquoi la collection post-apocalyptique de YZY SZN 9 fait scandale

L’artiste Michèle Lamy, Selah Marley et Naomi Campbell posent pour YZY SZN 9. © Courtesy of YZY.

Ce qui a le plus retenu l’attention n’était pas la chorale d’enfants en guise de bande-son, ni les vêtements aux couleurs sourdes, volontiers techniques, façon tenues survivalistes pour affronter un monde post-apocalyptique (la grosse tendance d’un podium sur deux, ces dernières saisons, somme toute). Tout était pensé pour s’enfiler sans avoir besoin de boutons, de zips, ou autres systèmes de fermeture.

Non, ce qui a scandalisé, c’est un t-shirt en particulier : côté recto, une photo du pape Jean-Paul II accompagnée des mots « Seguiremos tu ejemplo » (Nous suivrons votre exemple), et côté verso « White Lives Matter ».

Candace Owens et Ye en t-shirts « White Lives Matter », à la présentation de YZY SZN 9, le 3 octobre 2022. © Capture d’écran Twitter.

« White lives matter » : le t-shirt de la discorde issue de la collection YZY SZN 9, de Ye

Loin de seulement vouloir dire « les vies des personnes blanches comptent », ce slogan vient de suprémacistes blancs, dont le Ku Klux Klan, qui l’utilisent depuis 2015, en réaction au mouvement Black Lives Matter. Et c’est Ye lui-même qui le portait, ainsi que Candace Owens, commentatrice politique conservatrice, et fervente soutien de Donald Trump. Pour le « défilé », Selah Marley (fille de Lauryn Hill et petite-fille de Bob Marley) a également porté le t-shirt de la discorde.

Fallait-il y lire une marque de soutien envers le suprémacisme blanc en pleine montée du fascime (après tout, Ye a publiquement soutenu Donald Trump, s’est affiché plusieurs fois avec des casquettes « Make America Great Again », et a même déclaré que « l’esclavage était un choix ») ou une provocation se voulant ironique ? En tout cas, à l’apparition du message durant la présentation, plusieurs membres du public, comme Jaden Smith (fils de Will Smith) ont tout simplement quitté les lieux en guise de désapprobation. En coulisses, Ye a refusé de commenter son geste (hormis d’un laconique « Ça veut tout dire », rapporte la grande critique de mode Vanessa Friedman du New York Times).

Suite à une story critique de Gabriella Karefa-Johsnon, Ye a commencé à la cyberharceler, l’attaquant notamment sur son style vestimentaire. © Capture d’écran Instagram.

Et la situation n’a fait qu’empirer depuis. En effet, à l’issue de la présentation, la grande styliste du Vogue États-Unis, Gabriella Karefa-Johnson (282 000 personnes abonnées sur Instagram), a posté en story que ce t-shirt tenait d’un « comportement indéfendable ». Le rappeur a aussitôt réagi en l’attaquant sur son physique. Et vu qu’il compte 17,9 millions d’adorateurs sur le réseau social du groupe Meta, c’est aussitôt devenu une incitation au cyberharcèlement raciste, misogyne et grossophobe contre la styliste.

Vogue défend Gabriella Karefa-Johnson et organise une discussion filmée par Baz Luhrmann

Mais ont aussi commencé à affluer les messages de personnes haut placées dans l’industrie de la mode pour défendre Gabriella Karefa-Johsnon et dénoncer le comportement de Ye. Après deux jours de publications erratiques de Ye, ce dernier vient d’annoncer avoir dîné avec Gabriella Karefa-Johnson, sur l’invitation d’Anna Wintour, le tout filmé par le cinéaste Baz Luhrmann. De son côté, Vogue a défendu publiquement la critique constructive de sa styliste :

« Vogue est aux côtés de Gabriella Karefa-Johnson, notre rédactrice de mode mondiale et collaboratrice de longue date. Elle a été personnellement ciblée et victime d’intimidation. C’est inadmissible. Maintenant plus que jamais, des voix comme la sienne sont nécessaires et lors d’une réunion privée avec Ye aujourd’hui, elle a de nouveau dit sa vérité d’une manière qui lui semblait la meilleure, à ses conditions. »

Reste à voir si cette discussion filmée sera rendue public ou non, et si elle aidera à mieux comprendre la signification du slogan de suprémacistes « White Lives Matter » repris par Ye. Il reste inquiétant et consternant de constater que le comportement complètement incohérent de l’artiste, diagnostiqué bipolaire, soit encore tant acclamé et soutenu par une partie de l’industrie de la mode, et surtout par des millions de fans fidèles, avec lesquels Ye se conduit comme un gourou sectaire.

S’il avait été une femme, cela ferait longtemps qu’aurait été placé sous tutelle celui qui ne serait reconnaît plus comme Kanye West. En attendant, il peut continuer de harceler son ex-épouse Kim Kardashian, ou d’autres femmes qui lui déplaisent en toute impunité. Et mettre ça sur le compte d’une expression de son génie incompris, comme tant d’autres hommes violents avec lui.

À lire aussi : Fashion week, upcycling et sac-investissement : le JT Mode parle des dessous du style sur Twitch

Crédit photo de Une : Courtesy of YZY ; Capture d’écran Twitter.