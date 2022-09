Vous souffrez d’un cancer ? « Arrêtez votre chimio », rétorque la naturopathe controversée Irène Grosjean

France 2 a diffusé le 12 septembre 2022 un reportage dans lequel la naturopathe de 92 ans aux pratiques controversées a conseillé à un patient souffrant d’un cancer de cesser sa chimiothérapie. Il est mort quelques mois plus tard.

Cela faisait des années que ses pratiques posaient questions. Fin août 2022, notamment grâce au travail d’alerte du collectif L’Extracteur (collectif informant sur les dangers de certaines pseudo-alternatives en matière de santé, de médecine, d’alimentation), les pratiques controversées d’Irène Grosjean ont fini par embarrasser Doctolib.

Dans plusieurs vidéos, on la voyait conseiller de masturber de force des nourrissons dans des bains d’eau glaciale afin de faire tomber leur fièvre, de pallier le manque de lait maternel par du lait de coco, ou encore d’arrêter pâtes, pain et pizza pour « gai-rire » du sida. Face à la polémique grandissante, la plateforme de prise de rendez-vous médicaux avait fini par suspendre 17 profils de naturopathes se revendiquant de son école.

Mais voilà que le journal télévisé « L’Œil du 20 heures » de France 2 se penche à son tour sur ce cas d’école qui éclaire sur les dérives de certains naturopathes.

Le témoignage d’un fils qui a perdu son père à cause des conseils d’Irène Grosjean

Dans une enquête sur les pseudo-alternatives en matière de santé diffusée le 12 septembre 2022, les journalistes présentent un homme qui a perdu son père en 2019. Ce dernier souffrait d’un cancer de la prostate et a cessé sa chimiothérapie, convaincu par Irène Grosjean.

« Du jour au lendemain, il a quitté son cancérologue »

Pour le soigner, celle-ci lui aurait conseillé feuilles de graviola et de sureau, flacons d’huiles essentielles, eaux aromatiques, et huile de ricin. Son fils raconte ainsi à France 2 :

« Du jour au lendemain, il a quitté son cancérologue. Madame Grosjean lui a dit : “Ce n’est pas bon, la médecine n’est pas faite pour vous. Je vais vous soigner avec ma méthode à moi.” Quand vous êtes au bout, vous allez croire cette personne. Elle lui a vendu du rêve. »

Face à la dégradation de l’état de santé de son père, le témoin décide de l’accompagner à une consultation d’Irène Grosjean et de la filmer. Il lui demande notamment pourquoi elle s’oppose à ce qu’il soit transfusé, outre son refus de la chimio :

« C’est le sang d’une autre personne, du sang empoisonné. Je ne suis pas d’accord. Il en a assez du sien. Du sang empoisonné, il faut le nettoyer. »

Irène Grosjean « fait perdre des chances de guérison à un malade »

Daniel Serin, l’un des cancérologues de ce patient désormais décédé, apporte des précisions à « L’Œil du 20h » :

« Quand elle dit à quelqu’un : “Arrêtez le traitement, je vais vous guérir en prenant la purge”, c’est grave parce que ça fait perdre des chances de guérison à un malade. »

Mise devant ces faits par le journal télévisé de France 2, Irène Grosjean persiste et signe :

« La maladie n’est pas là pour nous détruire, c’est un appel au secours de notre corps qui nous demande de l’aider à évacuer toutes les saletés qu’on lui a introduites. […] Tous les gens que j’ai suivis, et qui ont fait ce que j’ai dit, vont très bien. »

Loin d’être un cas isolé, Irène Grosjean a eu le temps de former des centaines de naturopathes qui croient plus ou moins durs comme fer à ses préceptes, et pullulent encore sur Doctolib. Outre cette star de la naturopathie, d’autres pseudo-médecines explosent en popularité depuis la pandémie qui a servi de terreau aux pires thèses conspirationnistes en ligne et en physique.

Car en plus de menacer la santé mentale et physique, c’est même le tissu social qui peut être remis en question par ce genre de dérives. Sur les 4 020 saisines reçues par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) en 2021, 25% concernaient ces pseudo-médecines alternatives, souligne également « L’Œil du 20h ».

De la naturopathie au complotisme en secte

Rappelons en effet qu’Irène Grosjean donne encore des conférences à guichets fermés, et fréquente plusieurs personnes surveillées par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), comme Thierry Casasnovas (qui refait aujourd’hui l’actualité pour ses connivences avec les plus célèbres des TERFs françaises…), voire condamnées par la justice comme Miguel Barthelery. Signe du possible lien entre désespoir de patients à bout et naufrage dans des dérives pseudo-sanitaires, porte d’entrée vers le complotisme en secte.

Capture d’écran de « L’Œil du 20h » France 2.

Crédit photo de Une : Capture d’écran de « L’Œil du 20h » France 2.