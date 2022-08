Qui est Irène Grosjean, la naturopathe controversée qui agite médecins et Doctolib

Les critiques fusent contre Doctolib qui accueille des praticiens de « médecines alternatives » souvent controversées. Parmi eux, la naturopathe Irène Grosjean et sa promotion des agressions sexuelles sur enfants, interroge particulièrement, d’autant qu’elle a de nombreux disciples.

Si la présence de « médecines » alternatives sur Doctolib (plateforme française de prises de rendez-vous en ligne où les soignants paient pour apparaître) interroge depuis des années, une polémique enfle particulièrement autour d’une naturopathe depuis août 2022. En cause : Irène Grosjean.

Des vidéos d’Irène Grosjean comme celles-ci comptent plus de 2 millions de vues sur YouTube.

Qui est Irène Grosjean, la naturopathe controversée aux centaines de disciples

Cette naturopathe française de 92 ans enseigne sa vision toute personnelle du bien-être depuis des décennies. Elle qui exerce depuis près de soixante ans s’inspire aussi bien de la permaculture que du yoga, et s’avère particulièrement influente en ligne. Pour Irène Grosjean, la plupart des maux humains seraient dus à une mauvaise alimentation, à commencer par le fait qu’on cuise ce que l’on mange.

La crudivoriste convaincue distille ainsi des livres de conseils et ses recettes de « crusine ». Dans son ouvrage La vie en abondance, Irène Grosjean affirme notamment : « Est-il nécessaire d’ajouter que, comme toutes les maladies, on peut même gai-rire du SIDA… » à condition d’adopter une bonne alimentation crue et riche en graines (et d’éviter pâtes, pain, et pizza). Elle propose également des formations payantes pleines de jeu de mot douteux pour faire oublier le manque de preuves scientifiques de ce qu’elle avance.

Du crudivorisme au complotisme et au révisionnisme

Si Irène Grosjean ne donne plus de consultations elle-même, elle liste quand même sur son site ses disciples aussi controversés qu’elle. Parmi eux, compte notamment le naturopathe Miguel Barthelery, condamné le 15 octobre 2021 à deux ans de prison avec sursis et à une interdiction d’exercer, comme le relève le média Usbek & Rica. La naturopathe s’affirme également proche d’autres personnalités complotistes, comme le professeur anti-vaccins Henri Joyeux ou le naturopathe surveillé de près par la Miviludes (la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), Thierry Casasnovas.

En fait, Irène Grosjean tient elle-même des propos complotistes impossibles à ignorer durant la pandémie de Covid-19, et même révisionnistes du génocide des juifs et des Tutsi (qu’elle impute à une mauvaise alimentation). Entre autres atrocités, elle estime également que « une femme n’est battue que si elle est battable » ou encore que nourrir un nourrisson de lait de coco vaut mieux que du lait de vache maternisé.

Doctolib suspend les naturopathes formés par Irène Grosjean

Pire encore, dans une vidéo publiée initialement le 5 février 2018, Irène Grosjean propose comme remède contre les fièvres infantiles des bains d’eau froide avec des glaçons, et de frictionner les parties génitales des bébés avec un gant de toilette, comme le souligne TF1.

« Au début il ne sera pas d’accord… » La naturopathe Irène Grosjean recommande aux parents d’agresser sexuellement leurs bébés pour faire baisser leur fièvre. Rappelons qu’elle forme encore à ses abominables méthodes des dizaines de naturopathes tous les ans. 1/7 ⬇️ pic.twitter.com/Wt6PVAbczG — L'Extracteur (@l_extracteur) August 22, 2022

Face à la polémique qui enfle, Doctolib a fini par dépublier, le 22 août 2022, les annonces d’une vingtaine de naturopathes affichant fièrement avoir été formés par Irène Grosjean. Mais ils seraient plusieurs centaines à l’avoir été et à ne pas forcément le revendiquer…

