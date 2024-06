Kanye West est visé par une plainte pour harcèlement sexuel

L’ancienne assistante de Kanye West, Lauren Pisciotta, accuse ce dernier de l’avoir harcelée sexuellement lorsqu’elle travaillait pour lui entre 2021 et 2022.

Kanye West, bientôt devant la justice ? Selon plusieurs médias anglophones, dont le magazine Rolling Stone ou TMZ, le rappeur ferait l’objet d’une plainte pour harcèlement sexuel et licenciement abusif, déposée le 3 mai dernier par son ancienne assistante Lauren Pisciotta.

Des faits qui remonteraient à 2021-2022

D’après la presse anglophone, Lauren Pisciotta aurait d’abord travaillé pour la ligne de vêtement de Ye en 2021, avant d’être embauchée comme assistante personnelle 24h sur 24 en juillet de la même année. La jeune femme continuait d’alimenter en parallèle son compte OnlyFans avant que le rappeur ne lui réclame en janvier 2022 la clôture de celui-ci. En échange, il lui aurait proposé un salaire annuel d’un million de dollars, qu’elle aurait accepté.

Lire aussi : Adidas enquête sur Kanye West qui aurait montré du porno au bureau, et une vidéo explicite de Kim Kardashian

La jeune femme raconte qu’après la suppression de son compte, Ye aurait commencé à l’inonder de messages à caractère sexuel. « Mon problème, c’est que j’ai envie de baiser, mais après avoir baisé, je veux qu’une fille me dise à quel point elle a été baisée pendant que je la baisais. Ensuite, je veux qu’elle me trompe », aurait-il par exemple adressé à son assistante. Lauren Prisciotta affirme par ailleurs que son patron se serait masturbé plusieurs fois alors qu’ils échangeaient au téléphone. Comme le précise le Figaro, « d’après la plainte, une pléthore de messages suggestifs ainsi qu’au moins deux vidéos où le rappeur apparaît en train d’avoir des relations sexuelles avec un modèle auraient été envoyées à l’assistante ». Licenciée en 2022, la jeune femme se serait vu promettre une indemnité de départ s’élevant à 3 millions de dollars, qu’elle n’aurait jamais touché.

Auprès du média ET, le conseil de Kanye West a fustigé ces accusations qu’il estime « sans fondement » et a annoncé que le rappeur poursuivrait Lauren Pisciotta en justice pour « chantage et extorsion ».

