Rokhaya Diallo, Daria Marx… 11 activistes françaises racontent leurs victoires

Parce qu’on entend souvent parler des problèmes mais rarement des célébrations, des activistes françaises qui luttent pour l’égalité vous racontent leurs plus belles victoires !

Article publié le 8 mars 2020

À travers le monde, en France, dans la rue, dans leurs foyers, dans leurs carrières, dans leurs corps, les femmes ont encore des combats à mener pour atteindre l’égalité — la vraie, pas uniquement celle des textes de lois et des grandes déclarations, mais aussi celle du quotidien, de nos chairs, de nos espoirs.

Ces combats, on en parle et surtout on en entend parler de plus en plus souvent. Tant mieux : il est essentiel de médiatiser nos luttes ! Mais pour mettre un peu de positif, nous avons demandé à des activistes françaises leurs plus belles victoires. Car c’est important de se souvenir aussi de ce qu’on a accompli, pas seulement de ce qu’on vise.

Grace Ly mène son combat sur plusieurs fronts. Dans vos oreilles, puisqu’elle coanime avec Rokhaya Diallo le podcast engagé Kiffe ta race ; dans votre bibliothèque, puisqu’elle a publié en 2018 Jeune Fille Modèle ; dans vos écrans, avec son documentaire Ça reste entre nous… À travers ces multiples formats, une lutte commune : celle qui défend une meilleure représentation des personnes asiatiques, loin des clichés encore persistants en France et ailleurs.

Quand on lui demande de nous raconter ses victoires vécues en tant qu’activiste, elle a des choses à dire !

La première chose que ma fille a faite, c’est de venir m’en parler et ça, c’est déjà beaucoup. L’un des problèmes du racisme, c’est qu’il nous fait honte, on se sent humilié alors il nous efface peu à peu et on a l’impression de toujours redécouvrir l’existence du racisme année après année alors qu’il opère depuis des siècles dans nos contrées. Parler, c’est déjà agir et ça me donne de la force que ma fille porte cet espoir. »

Une fois, ma petite fille est rentrée de l’école primaire en me racontant qu’un camarade lui a dit “Ching Chong”. C’est une insulte pour les personnes qui nous ressemblent, le terme a été créé pour se moquer des langues asiatiques qui sonneraient bizarres. Moi aussi, 30 ans auparavant, on m’avait dit “Ching Chong” dans la cour de récréation en se tirant les yeux dans tous les sens et je me souviens avoir pleuré, d’avoir détesté être chinoise, d’avoir rejeté mes racines, d’avoir voulu cacher tout au fond de moi ce mal-être que les autres me renvoyaient au visage.

Tara Heurzé-Sarmini est un grand nom dans le monde croissant de la lutte contre la précarité menstruelle : elle a fondé en 2015 Règles Élémentaires, une asso qui collecte des protections hygiéniques pour celles et ceux qui ne peuvent pas s’en acheter, et déconstruit dans le même temps le tabou autour des règles. N’hésitez pas à soutenir l’asso en faisant un don sur son site !

En seulement quelques années, Tara Heurzé-Sarmini a vécu via son association de belles victoires.

Depuis notre échange avec Tara Heurzé-Sarmini, le gouvernement a également annoncé la mise à dispositions de protections hygiéniques dans les facs et les CROUS pour lutter contre la précarité menstruelle étudiante. Une nouvelle victoire à ajouter au palmarès de Règles Élémentaires et de la mobilisation féministe en général !

Julie Dachez est maîtresse de conférences à l’INSHEA et travaille sur l’autisme, un sujet qui la concerne directement puisqu’elle a été diagnostiquée en 2012 comme touchée par le syndrome d’Asperger. À travers ses recherches et ses livres comme La Différence invisible, elle fait avancer les mentalités, améliore nos connaissances de l’autisme et se penche spécifiquement sur les femmes autistes, à l’intersection du validisme et du sexisme.

Même si elle n’est pas sûre de se sentir légitime à utiliser le terme « activiste », Julie Dachez souligne de belles avancées :

Ce qui me réjouit aujourd’hui c’est de voir que les personnes autistes s’organisent entre elles, montent des collectifs (comme l’ Association Francophone des Femmes autistes , l’association Personnes Autistes pour une Autodétermination Responsable et Innovante , et l’association CLE Autistes , la plus récente des trois, qui a un positionnement plus radical que les autres, ce qui à mon sens manquait dans le paysage français). Je me suis toujours tenue éloignée du milieu associatif car je me sens incapable d’y contribuer, et ça me rend très heureuse de voir que d’autres le font ! »

« Constater que l’autisme au féminin est désormais un sujet dont on parle un peu plus me fait vraiment plaisir, mais je n’y ai contribué que très partiellement. C’est toujours un effort collectif.

Vous avez déjà croisé le regard perçant et le port de tête royal de Claude-Emmanuelle au détour d’un shooting photo signé Madmoizelle. La jeune femme n’est pas qu’un modèle au charisme magnétique : elle œuvre aussi contre la transphobie, en éveillant les consciences et en dénonçant les discriminations visant encore celles et ceux qui ne sont pas cisgenres.

Ses victoires sont intimes, ce sont celles d’une femme qui vibre chaque jour d’une dévorante envie de vivre.

Je transmets donc des messages ; qu’ils soient reçus ou non, peu m’importe, mais je suis déjà très contente si ça a touché au moins une personne qui vient m’écrire en retour pour me remercier. »

« Me lever le matin est une victoire en soi. Me dire que j’ai réussi à porter mon épée de Damoclès au-dessus de ma tête sans qu’elle ne me tombe dessus, ça relève de l’exploit. Alors la moindre choses doit être vue comme un accomplissement, les choses positives doivent être soulignées, pour pas que la santé mentale ne se dégrade.

Claudine Monteil est une militante de longue date. Proche de Simone de Beauvoir, elle s’est engagée dès 1970 dans le Mouvement de Libération des Femmes (MLF), alors qu’elle n’avait que vingt ans. Cela fait des décennies qu’elle lutte, puisqu’il le faut encore, pour l’égalité !

Difficile d’isoler UNE victoire parmi une vie de lutte, mais Claudine a quand même choisi pour Madmoizelle un moment fort :

« Une des plus belles victoires du MLF que j’ai préparée avec Simone de Beauvoir, c’est celle pour le sauvetage des filles-mères du Plessis Robinson. Il s’agissait de jeunes filles adolescentes (ente 13 et 17 ans), enceintes, vivant au foyer du Plessis Robinson. Nombre d’entre elles avaient été victimes d’un viol, souvent par un membre de la famille, un proche. Chassées de chez elles par peur des voisins (la simple vue d’une jeune fille enceinte non-mariée déshonorait une famille), elles n’avaient nulle part où aller. Parias chez elle comme dans la société, elles s’entassaient dans cet établissement, sans avenir. Elles n’étaient pas autorisées à retourner au lycée, condamnées à vie dès leur plus jeune âge à ne pas pouvoir poursuivre leurs études.

Leur situation venait, en cet hiver 1972, de prendre un tour dramatique. L’une d’elles, enceinte de son ami dont elle était amoureuse, avait essayé quelques jours auparavant de le voir secrètement. Moment tant attendu depuis des mois. Les filles du foyer, discrètement, les laissèrent seuls dans le dortoir. Mais la directrice les surprit, appela les parents de la jeune femme pour qu’ils viennent la chercher. À peine arrivé, le père tira sa fille par les cheveux, et commença à la battre à terre. Enceinte de six mois, l’adolescente subit les coups en hurlant. Une jeune surveillante du foyer, qui en réalité était l’une des nôtres au MLF, tenta de la défendre. D’un geste brutal, la directrice de l’établissement l’en empêcha : “On ne s’interpose pas entre un père et une fille !”

La jeune fille gisait inanimée, à même le sol, sous les regards terrorisés des autres adolescentes. Cette fois, c’en était trop.

Désespérées, ses camarades d’infortune décidèrent de nous appeler à l’aide. En signe de protestation, et en dépit de leur grossesse, toutes entamèrent une grève de la faim. Il fallait agir le plus vite possible. J’ai pu persuader Simone de Beauvoir — qui était alors âgée, fatiguée, et souffrait de problèmes pour marcher — de se lever tôt un dimanche matin. Dans le brouillard épais, tirant Simone de Beauvoir par le bras, nous avons, nous, une quinzaine de filles du MLF, grimpé discrètement jusqu’au foyer perché en haut d’une colline, caché dans les arbres. Des journalistes de radios nous accompagnaient. Nous avons surgi dans le hall, applaudies par les adolescentes affamées et épuisées qui ont commencé à nous embrasser. Et là, il s’est passé l’incroyable, qui a bouleversé la France.

D’une main ferme, Simone de Beauvoir a saisi les micros des journalistes, et a interviewé en direct à la radio les adolescentes sur leur condition. Elle, la féministe célèbre, a tenu à donner la parole à ces jeunes filles inconnues qui ne semblèrent pas intimidées. Bien au contraire, en confiance, elles racontèrent leur calvaire en direct à la radio.

Dans la France à peine éveillée de ce dimanche matin, on entendait sur les ondes les témoignages de ces jeunes filles, parias de la société. Entre deux interventions, Simone de Beauvoir dénonçait l’hypocrisie de la société française et exigeait à la radio un entretien avec le Recteur de Paris. Le lendemain, elle fut reçue par un responsable de l’Éducation nationale alors que nous occupions toujours le bâtiment. Là, Simone de Beauvoir s’assura que les jeunes filles pourraient retourner au lycée et effectuer des études. Ne plus être traitées comme des parias.

Ce fut une victoire aux répercussions incroyables et inespérées, car de nombreux Français et Françaises furent bouleversées. Du coup, le public français a eu une image moins négative, et même presque positive, des féministes du MLF. Cette action demeure l’une des plus populaires du mouvement et j’y pense toujours avec émotion. En effet je n’étais pas beaucoup plus âgée que ces jeunes filles ! Ces adolescentes avec un ventre si visible, causé par une grossesse due à un viol, était une vision terrible que je n’oublierai jamais.

J’ai par la suite vécu d’autres victoires avec Simone de Beauvoir et mes amies du MLF mais celle-ci me semble symbolique du monde terrible dans lequel nous vivions alors. »