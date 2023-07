C’est le harcèlement à la plage, ah-ouh cha cha cha

Quand on est une femme à la plage, notre seul tracas ne se limite pas à quelques grains de sable pernicieusement logés dans notre slip de bain.

Comme le crime, le harcèlement sexiste dans l’espace public ne prend pas de vacances. Ou plutôt, si : il part avec vous et plante son parasol à quelques mètres de votre serviette.

C’est en gros ce que montrent les résultats de l’enquête menée par Yougov pour l’appli de rencontres Bumble : presque la moitié des 18-24 ans ont été confrontées à du harcèlement alors qu’elles étaient à la plage, et plus d’un tiers des femmes ayant entre 25 et 34 ans rapportent avoir subi des faits similaires.

Jamais tranquilles, même à la plage

Eh non, on n’a JAMAIS la paix : que ce soit des remarques sur notre physique, ou bien des tentatives de drague non sollicitées, voire carrément des insultes, la plage est — comme le reste du monde — le théâtre de tout un tas de comportements sexistes qui nous pourrissent la vie.

Déjà qu’on n’arrive pas forcément à répondre en temps normal dans l’espace public, et ce pour beaucoup de raisons (par peur de subir des représailles physiques ou parce qu’on est juste trop sidérée pour rétorquer quoi que ce soit, pour n’en citer que deux), comment réagit-on dans ce contexte, quand on est tranquillement sur sa serviette, en maillot de bain ou topless, et donc potentiellement plus vulnérable ?

A-t-on le cran de rembarrer quelqu’un qui nous traite de baleine, qui insiste pour nous aider à tartiner notre crème solaire, ou qui vient juste s’interposer entre nous et nos mots croisés chéris ? A-t-on le temps pour ça ?

Les conséquences ? La moitié des sondées ayant vécu ou assisté à du harcèlement sur la plage hésitent à y aller seules, rapporte l’étude effectuée auprès de 1.000 personnes. Et oui, concrètement, voilà aussi ce que produit le harcèlement : cela nous incite à restreindre nos mouvements et nos activités, à ne pas prendre de risques, à faire plus attention en permanence.

Et vous, avez-vous déjà expérimenté du harcèlement alors que vous étiez tranquillement en train de vous dorer la pilule ?

