Qui est Harris Reed, créateur genderfluid, nommé chez Nina Ricci

C’est le créateur chouchou de nombreuses célébrités en quête de tenue pour faire l’actualité, de Lil Nas X à Harry Styles. La mode genderfluid d’Harris Reed qui habille déjà la pop culture contemporaine pourra-t-elle habiller un plus large public chez Nina Ricci ?

Les fans de mode, du chanteur Harry Styles ou de l’actrice Emma Watson connaissent sûrement déjà son nom. Harris Reed compte parmi la nouvelle génération de créatrices et créateurs en vue. C’est donc sans surprise qu’à seulement 26 ans, il vient d’être nommé à la tête de la direction artistique de Nina Ricci. Et cela pourrait bien être un pari gagnant pour cette maison de luxe française.

La maison Nina Ricci a annoncé la nomination d’Harris Reed à la direction artistique le 21 septembre 2022. © Capture d’écran Instagram.

D’où sort le créateur de mode Harris Reed ?

Pour mieux comprendre l’intérêt de cette nouvelle, commençons par les présentations. Harris Reed ne sort pas complètement de nulle part, encore moins de la misère : c’est le fils du producteur de documentaires oscarisé Nicholas Reed et du mannequin Lynette Reed. De quoi aider à grandir avec les bonnes connexions pour intégrer le monde si fermé du showbusiness. Après avoir grandi en Californie, il vient étudier la mode au Central Saint Martins College à Londres, l’une des formations les plus reconnues au monde.

À l’image de sa propre allure androgyne, Harris Reed imagine des collections genderfluid. Il s’inspire pour cela aussi bien de David Bowie que des New York Dolls (l’un des premiers groupes de punk rock, qui a exercé de 1971 à 1977 avec des looks glam rock). De quoi rapidement attirer l’attention d’Harry Lambert, styliste d’Harry Styles, pour qui Harris Reed dessine plusieurs costumes de scène.

Puisqu’on ne change pas une équipe d’Harry/Harris qui gagne, le trio refait équipe pour la série photo du numéro de décembre 2020 du Vogue États-Unis dont le chanteur britannique faisant la couverture. Comme c’était la première fois qu’un homme faisait la couverture en solo du magazine, cela a fait grand bruit, a fortiori parce qu’il y portait une robe. De quoi créer un raz de marée médiatique, une hyper-visibilité dont a largement bénéficier Harris Reed.

Harry Styles habillé par Harris Reed avec Harry Lambert au stylisme dans le Vogue États-Unis de décembre 2020. © Capture d’écran Instagram.

Comment Harris Reed habille la pop culture de sa mode genderfluid

En réalité, le jeune créateur ne présente ses collections dans le cadre de la London Fashion Week que depuis septembre 2021 (alors âgé de 25 ans), mais s’attire d’emblée toute l’attention médiatique. Ainsi, le deuxième look de la collection qu’il présente alors, pour le printemps-été 2022, a été porté le mois suivant par Emma Watson lors de la cérémonie écolo du prix Earthshot. C’était la première apparition sur tapis rouge de l’actrice depuis des lustres, donc de quoi marquer les esprits par ce look masculin-féminin qui recyclait de vieilles robes de mariée.

Emma Watson dans une tenue signée Harris Reed à la cérémonie de remise du premier Prix Earthshot le 17 octobre 2021 à Londres. © Instagram d’Harris Reed.



Sa deuxième collection officielle, pour l’automne-hiver 2022-2023, Harris Reed a accentué ses marques de fabrique : des silhouettes statuesques, riches en coupe flare pattes d’eph’ très seventies côté pantalon, et en drama dans la mise en scène. Et puisqu’il sait faire sa publicité à travers les célébrités lors d’événements ultra-médiatisés, il s’inspire de son huitième look pour habiller la supermodèle Iman Mohamed Abdulmajid (veuve de David Bowie) au Met Gala du 13 septembre 2021, puis Lil Nas X aux MTV VMAs le 29 août 2022. De quoi, là encore, imprimer son style dans les rétines de l’époque, et s’affirmer comme un créateur incontournable de la pop culture contemporaine.

Harris Reed et Iman Mohamed Abdulmajid au Met Gala du 13 septembre 2021. © Capture d’écran Instagram.

Depuis, Harris Reed a également habillé les chanteuses Adele, Selena Gomez, Miley Cyrus, Sam Smith, Beyoncé. Mais c’est précisément parce qu’il estime développer une mode gender-free (libérée des limites genrées) que ses créations s’installent même au Victoria & Albert Museum à Londres, dans le cadre de l’exposition « Fashioning Masculinities: The Art of Menswear » (jusqu’au 6 novembre 2022). Celle-ci interroge l’évolution des masculinités à travers le vêtement.

Lil Nas X habillé en Harris Reed aux MTV VMAs le 29 août 2022. © Capture d’écran Instagram.

Alors qu’il vient de présenter sa troisième collection officielle pour le printemps-été 2023 lors de cette London Fashion Week marquée par le décès d’Elizabeth II, Harris Reed attire donc à nouveau toute l’attention avec cette nouvelle nomination. Il vient en effet d’être nommé directeur de la création de Nina Ricci.

Où en est la maison Nina Ricci aujourd’hui

Harris Reed porte un chapeau automne-hiver 1995-96 et une veste automne-hiver 1993-94 des archives Nina Ricci. © Capture d’écran Instagram.

Cette maison de luxe française est fondée en 1932 par Maria Adélaïde Nielli de son nom de naissance, une Italienne née à Turin en 1883 qui épouse un certain Louis Ricci avec qui elle s’installe à Monaco avant de venir à Paris créer sa propre marque avec son fils Robert Ricci. Après vingt ans à la direction artistique de sa maison, Maria Adélaïde Ricci rend les crayons. Se succèdent alors en 1954 Jules-François Crahay, Gérard Pipart en 1964 jusqu’à ce que Nathalie Gervais le remplace en 1998 (Puig rachète la maison cette année-là), Lars Nilsson en 2003, Olivier Theyskens en 2006, Peter Copping en 2009, Guillaume Henry en 2015, Lisi Herrebrugh et Rushemy Botter (couple de designers derrière la marque Botter) en 2018.

Comme bien des maisons de luxe aujourd’hui, les défilés de vêtements servent surtout de vitrine alléchante pour vendre principalement des cosmétiques et des parfums. C’est une stratégie gagnante pour le groupe Puig qui possède également Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, ou encore Dries Van Noten. Ainsi, la fragrance L’Air du Temps de Nina Ricci, lancé en 1948, avec son iconique flacon surmonté de colombe imaginé par la maison Lalique à l’époque, continue de cartonner à travers le monde aujourd’hui, par exemple.

Harris Reed parviendra-t-il à capter l’air du temps pour vendre bien plus que du parfum ? Réponse début 2023 quand sa première collection pour Nina Ricci sera présentée.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram de Nina Ricci.