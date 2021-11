Ce parfum lancé par Iman est la plus belle lettre d’amour à David Bowie, son défunt mari

Supermodèle, actrice, et femme d’affaires à la tête d’un empire de maquillage, Iman Mohamed Abdulmajid est aussi la veuve du chanteur David Bowie décédé en 2016. Cinq ans après sa mort, elle sort un parfum. Parce qu’elle est clairement la mieux placée pour le faire.

C’est le genre de nouvelles qui peut faire trépigner d’impatience les fans. Iman Mohamed Abdulmajid vient d’annoncer la sortie prochaine d’un parfum inspiré de l’odeur de son défunt mari, David Bowie. Et c’est beaucoup plus poétique que ça peut en avoir l’air.

Vous le savez peut-être, mais le chanteur britannique portait quasi exclusivement le parfum Grey Vetiver de Tom Ford — une fragrance boisée qui évolue forcément en fonction du pH de la peau de la personne qui le porte et s’entremêle aussi sûrement avec les éventuels effluves résiduels d’un gel douche, d’un déodorant, ou encore de la lessive des vêtements.

Autant d’éléments pouvant contribuer à former le sillage d’une personne.

Cinq ans après la mort de son mari, Iman Mohamed Abdulmajid vient donc d’enflaconner sa vision, ou plutôt son olfaction très personnelle de David Bowie. La structure reprend celle de Grey Vetiver, enrichie d’autres éléments afin de se rapprocher encore plus de l’odeur intime du chanteur.

La supermodèle devenue femme d’affaires à la tête d’un empire cosmétique s’affirme ainsi comme la mieux placée pour reproduire le sillage de son défunt mari.

Iman Bowie n’avait pourtant jamais envisagé de sortir un parfum. L’idée lui est venue durant la pandémie, lors d’un coucher de soleil dans la maison de campagne de l’État de New York qu’elle et Bowie ont construite ensemble en partant de zéro.

Cette vision crépusculaire associée au parfum Grey Vetiver qu’elle porte depuis la mort de son mari lui ont donné l’impression qu’il était à nouveau avec elle, comme elle vient de le confier au média Variety le 17 novembre 2021 :

Baptisé Love Memoir, ce parfum sera mis en vente à 75€ à partir du 19 novembre 2021 — sur hsn.com dans un premier temps. C’est donc moins un devoir de mémoire qu’un hommage olfactif à l’être aimé, beaucoup plus poétique qu’une biographie, premier produit dérivé attendu dans ce genre de situation. Pour l’heure, Iman n’est clairement pas près de sortir ses mémoires, confie-t-elle également à Variety :

« On m’a demandé plusieurs fois, avant et pendant mon mariage avec David, si j’allais écrire nos mémoires. Et je disais non. Les mémoires que j’aime disent tout, c’est le but. Le mauvais, le bon, l’hideux : tout. Je ne veux pas faire ça.

Cette fragrance raconte plutôt l’amour éternel et comment s’accrocher à des souvenirs. Pour quelqu’un de mon âge — j’ai 66 ans — pour qui il devient encore plus crucial de se souvenir des choses ou pour quelqu’un de plus jeune qui commence à avoir différents souvenirs amoureux, je souhaite à tout le monde de vivre quelque chose de semblable à ce que j’ai connu.

Il faut être chanceux pour trouver quelque chose auquel se raccrocher ainsi, et qui nous apportera une forme de soutien pour le reste de nos jours. »