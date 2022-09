Paris Hilton, en Barbie se marie, vient de défiler pour Versace : « That’s hot »

La riche héritière star de la télé-réalité, DJ et militante contre les violences éducatives Paris Hilton a clôturé le défilé Versace printemps-été 2023. Une collection très barbiecore, ponctuée de détails gothiques, présentée le 23 septembre 2022 à Milan.

Comment s’assurer que l’on parle de votre défilé ? Au milieu d’une actualité socio-politique internationale anxiogène au possible (qui a notamment plombé la London Fashion Week), présenter une jolie collection de vêtements ne suffit pas, même devant un parterre d’invités influents. En revanche, compter dans sa cabine quelques célébrités contribue à attirer l’attention médiatique. En l’occurrence, choisir Paris Hilton pour clôturer le défilé Versace printemps-été 2023, c’était s’assurer de créer un moment digne de tourner en boucle sur les réseaux sociaux.

Défilé Versace printemps-été 2023 ou le barbiecore gothique

Ainsi, dans la soirée du 23 septembre 2022 à Milan, Donatella Versace a présenté sa dernière collection, pleine d’accents gothiques, barbiecore et de références à l’univers de la moto. Le show s’ouvrait sur plusieurs looks complètement noirs, avant de passer aux nuances de rose et de violet, ainsi que deux passages jaune fluo.

Sur une bande-son du défunt Prince, plusieurs imprimés signatures de Versace ont marqué cette collection riche en silhouettes monochromes : fleurs tropicales, zébrures, et monogramme de la marque italienne.

Mais plus que le plaidoyer pour le port de nuisettes bordées de dentelle sur bas à la lisière volontairement apparente, ainsi que les cargo oversize ou pantalons en cuir moulant, c’est la clôture du défilé par Paris Hilton qui marquera le plus les esprits. Cette Barbie Y2K se marie en voile rose bonbon accroché par un diadème dans les cheveux, assorti aux mitaines et aux escarpins, pour vitaminer encore plus une mini-robe fuschia entièrement brodée de cristaux, à bretelles méduse et bordée de dentelle.

Paris Hilton a clôturé le défilé Versace printemps-été 2023

Le passage de cette fille de millionnaire devenue icône de la télé-réalité des années 2000 et précurseuse du métier d’influenceuse, avant de devenir DJ et militante contre les violences éducatives est aussitôt devenu un mème, tournant en boucle sur Instagram, Twitter, et TikTok. De quoi imprimer dans les rétines un échantillon de cette nouvelle collection Versace printemps-été 2023. « That’s hot. »

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram.