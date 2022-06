Pourquoi le mariage de Britney Spears était une grand-messe mode et pop culture

Britney Spears a épousé Sam Asghari le 9 juin 2022 à Los Angeles, en petit comité de stars, dont Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton, Drew Barrymore, ou encore Donatella Versace. Et c’était un petit pas pour la mode, mais un grand moment pour la pop culture.

Donatella Versace, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez et Drew Barrymore comptaient parmi les invitées de marque du mariage de Britney Spears et Sam Asghari. © Capture d’écran Instagram.

Britney Spears s’est mariée dans une robe Versace haute couture

Pour ces festivités, Britney Spears portait une robe Atelier Versace (la ligne haute couture de la maison), personnalisée par Donatella Versace donc, qui était même invitée au mariage. Il s’agit d’une création en cady de soie blanche, à épaules dénudées, au corps baleiné, avec une longue traîne allégée par une fente frontale remontant jusqu’à la hanche.

Qu’on apprécie ou non le design de cette création immaculée, c’est un moment mode et surtout pop culture majeur. La chanteuse et la créatrice entretiennent une amitié depuis au moins 2002 quand la première est venue assister pour la première fois à un défilé de la deuxième. Donatella Versace s’est également affirmée ces dernières années comme une fervente défenseuse du mouvement #FreeBritney. Depuis novembre 2021, période de fin de sa tutelle, l’interprète de …Baby One More Time fanfaronnait que sa robe de mariée serait dessinée par la plus flamboyante des créatrices italiennes. À travers cette tenue donc, c’est comme si la boucle était bouclée.

Madonna, Selena Gomez, Paris Hilton et Drew Barrymore parmi les invitées

Outre Donatella Versace (qui signait également le costume du marié, Sam Asghari et les deux autres tenues de la mariée, à savoir une mini-robe rouge ainsi qu’une robe-blazer noire), d’autres célébrités sont venues festoyer.

Madonna portait une robe portefeuille à l’imprimé tie and dye sur des collants résille. La reine de la pop a profité de la cérémonie pour rejouer le fameux baiser avec Britney Spears qui avait enflammé les VMAs en 2003.

Autre invitée de marque, Selena Gomez portait une tenue complètement monochrome bleu Klein, entièrement composée de pièces Zara : un bustier, un pantalon de costume, et un blazer.

Drew Barrymore portait une robe-chemise surdimensionnée à effet cape, signée Valentino par Pierpaolo Piccioli.

Paris Hilton était également de la partie dans une robe noire ponctuée de codes iconiques de la maison Versace : l’asymétrie, les découpes sexy, les épingles à nourrice et camée à tête de Méduse.

Le mariage de Britney Spears, ou la grand-messe de la pop culture

Enfin, d’après le Vogue étatsunien qui a eu droit aux détails exclusifs du mariage, Britney Spears a ouvert le bal non avec une première danse au bras de son mari comme le veut la tradition, mais en dansant avec Selena Gomez et Madonna sur Toxic. Britney Spears aurait également chanté Stars are blind de Paris Hilton avec cette dernière.

Britney Spears, Madonna, Paris Hilton, Donatella Versace, Selena Gomez and Drew Barrymore sing “Vogue” #BritneyWedding pic.twitter.com/gEHi1QVLrX — Britney Stan 👰 (@BritneyTheStan) June 10, 2022

On a même pu voir cette brochette de stars entonner ensemble Vogue de Madonna. Décidément, cette cérémonie représentait donc un grand moment pour la pop culture !

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram.