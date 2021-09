Britney Spears est enfin libérée de l’emprise de son père

C’est un pas décisif pour Britney Spears : après 13 ans sous tutelle, elle est enfin libérée du joug de son père.

Ce mercredi 29 septembre se tenait l’audience qui pouvait tout changer pour Britney Spears. Et qui a tout changé.

Après une séance de trois heures, la juge Brenda Penny a prononcé la suspension des fonctions de tuteur de Jamie Spears. Elle a estimé qu’il s’agissait là d’agir dans l’intérêt de la chanteuse. La suspension prendra effet la semaine prochaine.

« La situation actuelle est intenable. Elle reflète un environnement toxique qui nécessite la suspension de James Spears », a-t-elle déclaré auprès d’Associated Press.

La fin d’un « cauchemar kafkaïen »

La chanteuse n’était pas présente à cette audience, mais son avocat, Mathew Rosengart, s’est réjoui de voir se profiler la fin de ce « cauchemar long d’une décennie », « ce cauchemar kafkaïen orchestré par son père et d’autres ». Il a indiqué qu’il engagerait des poursuites pour mesurer l’étendue des maltraitances qu’elle a subies.

Le New York Times a en effet révélé tout récemment le témoignage d’un agent de sécurité qui affirme que des micros ont été installés dans la chambre de Britney Spears et qu’un dispositif de surveillance de ces messages avait aussi été mis en place dans le but de l’espionner.

Début septembre, le père de la chanteuse avait déposé une demande pour lever la tutelle, comme s’il sentait le vent tourner en se défaveur et prenait les devants.

Cela veut-il dire que Britney Spears est complètement libérée de la tutelle ? Pas encore. Un comptable va prendre le relais et assurer l’intérim dans les mois à venir, jusqu’à ce que la tutelle soit définitivement levée, possiblement lors d’une nouvelle audience qui doit avoir lieu le 12 novembre.

Si la chanteuse n’a pas encore réagi publiquement, son désormais fiancé Sam Asghari a fait part de sa joie sur Instagram, la félicitant et postant une photo où on la devine tenant une rose.

Bientôt la liberté pour Britney Spears ? La liberté de voir qui elle veut, d’avoir un autre enfant, de se fiancer, de manger ce qu’elle veut. De faire une pause si elle le souhaite. La liberté aussi de faire ce qu’elle veut de l’argent qu’elle gagne. On a hâte de la (re)découvrir dans cette nouvelle page de son histoire.

Crédit photo : Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons