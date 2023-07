Les mémoires de Britney Spears sortent à l’automne et on a (vraiment) hâte

« The Woman In Me », la première autobiographie de Britney Spears, est attendue le 24 octobre 2023 en librairie aux États-Unis mais aussi en France.

Depuis maintenant plusieurs décennies, beaucoup de monde a parlé à la place de Britney Spears. Films, documentaires, livres… Les moindres étapes de la vie de la star ont été documentées sans qu’elle ait réellement son mot à dire. De sa relation avec Justin Timberlake, en passant par sa mise sous tutelle de son père.

Mais cette fois-ci, Britney Spears est prête à dire sa propre vérité, avec ses mots, de son plein gré. Elle publiera le 24 octobre 2023 son autobiographie, The Woman In Me, a annoncé mardi 11 juillet son éditeur, le géant américain Simon & Schuster (avec qui elle avait négocié la généreuse somme de 15 millions de dollars). Elles sortiront en France le même jour chez JC Lattès, si l’on en croit le site de la maison d’édition.

https://twitter.com/GalleryBooks/status/1678820268184072198?s=20

Les mémoires sont ainsi présentées comme une « histoire incroyablement émouvante de liberté, de gloire, de maternité, de survie, de foi et d’espoir ». Sur la couverture, Britney Spears pose de profil, vêtue d’un pantalon argenté et mains posées sur la poitrine.

Rédigés avec « candeur et humour », ces mémoires témoignent de l’importance « pour les femmes de raconter enfin leurs histoires, dans leurs propres termes », a annoncé son éditeur. De son côté, Britney Spears a demandé sur son compte Instagram « Êtes-vous prêts ? ». Définitivement, on l’est.

