Publiée il y a moins d’un mois, l’autobiographie de Britney Spears est devenue un best-seller, attirant la convoitise de nombre de personnalités hollywoodiennes rêvant d’en faire un film. Mais la star et femme d’affaires est bien décidée à choisir elle-même quand et à qui elle cèdera ses droits d’adaptation.

Alors que les projecteurs de l’industrie cinématographique américaine se rallument progressivement, une autobiographie est au centre de toutes les attentions parmi les producteurs, réalisateurs et autres acteurs. Nombreux sont les concurrents lancés dans la course aux droits d’adaptation de The Woman in Me, l’autobiographie de Britney Spears.

Un best-seller que tout le monde s’arrache

Le 24 octobre dernier, l’icône de 41 ans livrait dans ses mémoires un récit regorgeant d’évènements terribles qui ont forgé son histoire tragique. Britney Spears usait enfin de sa propre voix pour raconter la relation d’emprise imposée par un Justin Timberlake profondément misogyne, l’épisode du rasage de crâne, signe de sa détresse face à l’enfer des paparazzis, ou encore la tutelle imposée par sa famille, qui l’a « littéralement tuée ».

Britney Spears / Toxic

À lire aussi : My Body Your Choice ? Britney Spears aurait avorté à la demande de Justin Timberlake

Au fil des années, l’intérêt du public, mais aussi son soutien envers Britney Spears, véritable martyre d’une époque marquée par un sexisme mortifères, ne désemplit pas. En témoignent notamment les résultats faramineux de The Woman in Me, vendue à 1,1 million d’exemplaires en une semaine seulement aux États-Unis. Cet intérêt, l’industrie du divertissement a bien l’intention de s’en emparer pour la faire fructifier.

« Les gars, je ne suis pas morte ! »

Quel est le point commun entre Brad Pitt, Margot Robbie, Reese Witherspoon, Shonda Rhimes ou encore Millie Bobby Brown ? Selon The Ankler, les noms de ces superstars sont sur la longue liste des personnalités hollywoodiennes aspirant à adapter ou même incarner la vie de Britney Spears à l’écran moins d’un mois après la sortie de son autobiographie. La star de Stranger Things a confié vouloir jouer Britney Spears, ce à quoi cette dernière a répondu via un post Instagram : « J’entends dire que des gens veulent faire des films sur ma vie… les gars, je ne suis pas morte ! »

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Selon des informations de Page Six, l’engouement autour du livre est tel que l’équipe de Britney Spears préfère prendre son temps avant de trancher sur l’attribution des droits d’adaptation. Une source aurait ainsi déclaré que la pop star était « débordée de propositions » depuis le 24 octobre et que le livre était entouré d’une véritable « frénésie médiatique », ce qui a amené son équipe à « retarder toute décision importante sur la fin des droits » jusqu’à ce que Britney ait le temps de reprendre son souffle… Affaire à suivre.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.