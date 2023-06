Selon le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, les films de super-héros souffrent de la fainéantise de ceux qui les produisent. Si les flops sont aussi nombreux et que le public n’est pas convaincu, c’est que « les films se ressemblent tous ».

Vous êtes saturé de (mauvais) films de super-héros ? Vous n’êtes pas seul.

Trop de films de super-héros ?

Si le genre est aussi réjouissant que n’importe quel autre, il semble traverser une crise de qualité. Les films ont beau s’enchaîner et occuper les salles de cinéma de semaine en semaine, ils ne sont pas forcément bons.

En témoignent notamment les échecs au box-office de Shazam 2 ou plus récemment de The Flash. Malgré ses 220 millions de dollars de budget, le film n’a rapporté pour l’heure que 64 millions de dollars, des chiffres plus qu’inquiétants.

Batman de Matt Reeves

Pour James Gunn, le réalisateur de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie, deux grandes raisons expliquent pourquoi tant de mauvais films de super-héros voient le jour. Aux micros du podcast Inside Of You, James Gunn a expliqué :

« Oui, je pense qu’il y a trop de films de super-héros […] On ne va pas tirer sur la corde à DC et nous allons faire très attention à ce que nous allons sortir pour que chaque film soit aussi bon que possible.

« Les gens sont devenus vraiment très fainéants »

Pour le réalisateur, le problème ne réside pas seulement dans une surproduction de films de super-héros. Si le genre peine à convaincre, c’est que l’exigence de qualité ne semble pas être au centre du travail des cinéastes. Pour James Gunn, les films de super-héros souffrent de la fainéantise des studios, des scénaristes et des metteurs en scène :

Et je pense que ce qu’il s’est passé, c’est que les gens sont devenus vraiment très fainéants concernant les histoires de super-héros. Ils sont à un point où ils font des films simplement parce que les héros existent sans se demander ce qui fait leur essence et les différencie d’autres histoires […] Les films se ressemblent tous maintenant. »

On comprend mieux pourquoi Marvel a frappé fort avec Spider-Man : Inside the Spider-Verse et Across The Spider-Verse. Les films animés ont rapidement trouvé leur public tant ils détonnaient, au moins visuellement. Pareillement, du côté de DC, on peut citer le cas de Batman de Matt Reeves, sorti en 2022. Du fait de ses choix de mise en scène originaux et son rythme moins effréné que la plupart des films de super-héros, le film s’était attiré les faveurs du public, à commencer par les nôtres !

