Condamné pour violences conjugales, Jonathan Majors exclu par Marvel

Visage familier des fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU), Jonathan Majors a été reconnu coupable d’agression et de harcèlement envers son ex-compagne, Grace Jabbari, à l’issue d’un procès à New York. Bien que relaxé de deux chefs d’accusation, sa condamnation a poussé la franchise Marvel à mettre un terme à leur collaboration.

La déroute de Marvel continue. Après les échecs commerciaux de ses derniers films, la franchise perd l’un de ses acteurs fétiches. Lundi 18 décembre, Jonathan Majors a été déclaré coupable d’agression et de harcèlement à l’égard de son ex-compagne, Grace Jabbari, à l’issue d’un procès à New York.

Violences physiques et psychologiques

L’acteur, connu pour son rôle dans Creed III, était devenu l’une des figures de proue du MCU en incarnant Kang, un grand méchant des nouvelles phases Marvel et apparaissait notamment dans Loki ou encore dans Ant-Man. Il s’est illustré dans une carrière florissante, jonglant à la fois entre le cinéma d’auteur afro-américain de Spike Lee (Da 5 Blood) ou la très remarquée série Lovecraft Country.

Jonathan Majors // Source : capture d’écran Youtube

Le 25 mars dernier, il a été arrêté suite à une dispute avec son ex-compagne, Grace Jabbari. Cette dernière a témoigné avoir été violemment agressée par le comédien de 34 ans : Majors a ainsi tenté de récupérer son téléphone, lui tordant le bras et cognant sa tête. S’il n’a cessé de plaider son innocence pendant le procès, Variety a révélé que d’autres personnes ayant travaillé à ses côtés sur le film Quantumania auraient également relaté des faits de violences psychologiques.

Marvel dans la tourmente

La réaction de Disney et Marvel ne s’est pas fait attendre : quelques heures à peine après la tombée du verdict, les studios ont annoncé mettre un terme à leur collaboration avec l’acteur. Deux projets majeurs étaient pourtant dans les tuyaux. Jonathan Majors devait être en tête d’affiche de films parmi les plus attendus du MCU : Avengers 5 : The Kang Dynasty, suite prévue pour 2026, ainsi qu’Avengers 6 : Secret Wars.

Pour l’heure, l’acteur encourt une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison. Le verdict sera prononcé le 6 février prochain. D’ici là, reste à savoir si Marvel remplacera son acteur ou trouvera un tour de passe-passe scénaristique pour justifier la disparition de son personnage…

