TEST : quelle héroïne badass des films Marvel êtes-vous ?

Vous êtes plutôt secrète comme Wanda Maximoff ou flamboyante comme Captain Marvel ?

Le 11 juillet 2021

Black Widow est sorti, et on a pas boudé notre plaisir de voir enfin un long-métrage ENTIER consacré à celle qui est longtemps restée la seule femme des Avengers.

En cet honneur, et parce qu’on a beaucoup aimé le film (surtout grâce à la performance impeccable de la formidable Florence Pugh), on vous a concocté un petit test pour découvrir l’héroïne du MCU dont vous êtes la plus proche !

Commencer le quiz ! Vos potes disent de vous que vous êtes… Secrète : vous ne vous confiez pas beaucoup, vous vous imaginez que vous allez saouler tout le monde avec vos histoires. Indépendante : vous êtes du genre à ne pas donner de nouvelles pendant un bail et à réapparaître sans crier gare. Fidèle : vous êtes d’une loyauté sans faille, tout le monde sait que vous êtes quelqu’un sur qui on peut toujours compter. Ingénieuse : vous êtes futée, vous avez le sens de la débrouille. Extravertie : vous êtes une meneuse, vous n’avez pas peur de gueuler un bon coup quand quelque chose ne vous va pas. Correct ! Faux ! Continuer >> S’il y a bien une chanson qui vous représente, c’est… Rebel Girl de Bikini Kill. Dangerous Woman d’Ariana Grande. Survivor des Destiny’s Child. You Don’t Owe Me de Lesley Gore. Girl On Fire d’Alicia Keys. Correct ! Faux ! Continuer >> Cette année, c’est décidé : vous vous mettez au sport ! Mais comment ? Vous n’êtes globalement pas très sport, alors allons-y pour un truc fun, comme le Quidditch ! N’importe quel sport de combat : vous avez vraiment besoin de vous défouler. Concentration, force, précision… le javelot est fait pour vous (ou bien est-ce la pétanque ?) Le football, le rugby, enfin n’importe quel sport collectif avec des filles en short ! Vous aimez prendre de la hauteur et vous dépasser : vous optez pour l’escalade. Correct ! Faux ! Continuer >> Le pire pour vous, c’est… Devoir cohabiter avec des raclures sexistes et faire semblant de les apprécier. Devoir faire quelque chose qui va complètement à l’encontre de vos principes et de vos valeurs. Être séparée de la personne que vous aimez. Quand quelqu’un en qui vous aviez totalement confiance vous trahit. Recevoir des ordres. Correct ! Faux ! Continuer >> Vous êtes au cinéma, et pile devant vous, deux personnes n’arrêtent de commenter tout ce qu’il se passe à l’écran. Vous n’aimez pas faire de scène, vous essayez de vous concentrer sur le film et de faire abstraction. Vous commencez à donner des coups dans le siège devant vous, de la façon la plus pénible possible. Vous glissez une tête entre les deux malpolis et vous leur demandez gentiment mais fermement de se taire. Vous ne dites rien, mais la vengeance est un plat qui se mange froid et vous fomentez une action machiavélique pour le moment où vous sortirez de la salle. Vous leur hurlez de se taire et êtes prête à faire usage de la force s’il y a résistance. Correct ! Faux ! Continuer >> Vos vacances idéales, c’est… Tailler la route et se laisser porter par les événements. N’importe où loin de l’agitation, un endroit reculé où vous pourrez être au calme. Au soleil, c’est tout ce que vous demandez. Des vacances, quelles vacances ? Des musées, des visites dans des lieux historiques… vous n’envisagez pas les vacances sans un peu de culture ! Correct ! Faux ! Continuer >> En soirée, vous passez votre temps… À écouter des conversations passionnantes sans oser intervenir. Sur Spotify : c’est vous qui gérez la playlist. Au balcon en train de fumer. À ramasser les verres renversés et à vérifier que tout le monde passe un bon moment. À lancer des débats philosophiques et à vous engueuler avec tout le monde. Correct ! Faux ! Continuer >> Au petit-déj, vous prenez… Des toasts grillés et une tasse de thé. Un bol de Chocapic avec un verre de lait. Du fromage blanc avec du granola et un jus de fruits. Un café noir sans sucre. Un beignet à la confiture et un cappuccino. Correct ! Faux ! Continuer >> Votre Disney préféré, c’est indéniablement… Mulan. Rox et Rouky. Les Indestructibles. La Reine des Neiges. La Petite Sirène. Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez un accessoire, vous seriez certainement… Une paire de Ray-Ban Aviator. Une barrette à cheveux vintage. Un pendentif ancien. Une manchette dorée. Une ceinture en cuir. Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST : quel héroïne badass des films Marvel êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

