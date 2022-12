Quelle héroïne de téléfilms de Noël êtes-vous ?

Les téléfilms de Noël sont sur toutes les chaînes et toutes les plateformes de streaming, et globalement, ils se ressemblent tous. Mais si vous deviez être une héroïne d’un de ses films, laquelle seriez-vous ?

La girlboss débordée qui déteste Noël, la riche héritière qui perd la mémoire et redécouvre la magie de Noël chez des gens moins fortunés, celle qui a le cœur brisé et qui rentre chez ses parents pour les fêtes… Lequel de ces clichés de téléfilms de Noël êtes-vous ?

Pour le savoir, c’est très simple, il n’y a qu’à jouer à notre petit jeu ! Pour ce faire, il vous suffit de choisir 3 storylines, en fonction de la première lettre de votre prénom, de votre nom et de votre signe astro. Oui, comme un skyblog en 2007, exactement.

Si vous étiez une héroïne de téléfilm de Noël, vous seriez…

Votre prénom commence par la lettre… :

A : Une jeune journaliste pleine d’ambition dans une grande ville

B : Une requin de la finance sans foi ni loi

C : Une vendeuse de cupcakes bio et instagrammables

D : Une employée de la fourrière qui déteste les animaux et Noël

E : Une personne veuve depuis moins d’un an

F : Une meuf super stressée qui bosse dans la com

G : Une PDG d’une entreprise qui participe à la déforestation, mais qui s’en fout

H : Une accro au boulot qui a prévu de fêter Noël en solo au bureau

I : Une accro à la magie de Noël malgré un passé et une vie difficile

J : Une écrivaine ratée, dont aucune maison d’édition ne veut, qui décide pour se venger de gâcher le Noël des autres

K : Une jeune entrepreneuse qui voit sa boutique saisie par manque de bénéfices

L : Une meuf focus sur son boulot et qui déteste les enfants

M : Une jeune femme qui a le cœur brisé et qui rentre chez ses parents pour les fêtes

N : Une allergique à Noël qui fait tout pour éviter les fêtes

O : Une boulangère allergique au gluten

P : Une mère célibataire croulant sous les dettes

Q : Une actrice en devenir qui se déguise en mère Noël pour gagner un peu d’argent

R : Une photographe de bébés à la maternité et éternelle célibataire

S : Une vendeuse de sapins de Noël qui vient de perdre ses parents

T : Une employée qui fait la voix d’un grand magasin

U : Une championne de ski avec le bras dans le plâtre

V : Une étudiante dont les parents ont divorcé

W : Une musicienne du métro toujours de bonne humeur

X : Une architecte qui rêve de changer de vie

Y : Une professeure d’université championne de mots croisés Z : Une jeune aveugle championne de natation

Si vous étiez une héroïne de téléfilm de Noël, votre action serait…

Votre nom commence par… :

A : se retrouve à aider son père veuf dans l’entreprise familiale

B : découvre la magie de Noël en étant forcée de faire un don à un orphelinat

C : est dans une relation toxique avec son ex qui ne veut pas s’engager

D : est confrontée à la gentillesse d’un enfant orphelin

E : retrouve son amour de jeunesse par hasard à une fête de charité

F : retrouve son amour de lycée devenu instit dans la petite ville de son enfance

G : échange sa vie quelques jours avec une personne aux valeurs simples et pures

H : manque de se péter la tronche à la patinoire avec son nouveau crush qui sort de nulle part

I : accepte de partager sa vie avec une personne qu’elle connait depuis 6 minutes

J : est victime d’un sort qui la rend invisible pendant quelques jours

K : reçoit un don anonyme énorme

L : rencontre celui qui lui montre la beauté de la générosité à Noël

M : perd son téléphone portable et doit parler aux gens pour qu’ils l’aident

N : s’est retrouvée coincée de longues heures dans un aéroport avant Noël à cause d’une tempête de neige

O : doit s’occuper d’un vieux chien pendant les fêtes

P : tombe sur un paquet de lettres qui ne lui sont pas adressées

Q : rejoint un groupe de parole et tombe amoureuse de l’animateur

R : se retrouve embarquée par une amie à un dîner pour les sans-abris

S : participe à un concours de décoration de sablés de Noël

T : doit gérer une crise diplomatique impliquant une rupture entre un renne et le père Noël

U : est missionnée par le Père Noël lui-même pour distribuer les cadeaux aux enfants défavorisés

V : décide de passer Noël aux Antilles pour profiter de la chaleur et fuir sa famille

W : se retrouve piégée dans le corps d’un elfe un peu bourru, mais au grand cœur

X : trouve un enfant abandonné au pied d’une église sous la neige le soir de Noël

Y : participe à la parade de Noël comme si sa vie en dépendait

Z : accepte de faire une randonnée aux flambeaux avec ses amis

Découvrez la chute de votre histoire

Votre signe astrologique est… :

Capricorne : et tombe amoureuse du bûcheron du village

Verseau : et plaque tout pour aider les enfants pauvres avec son amour de jeunesse oublié

Poisson : et découvre que la vraie vie et le bonheur en fait, c’est la famille

Bélier : et décide d’adopter un véritable elfe pour Noël qui deviendra son meilleur ami

Taureau : et réalise que rien n’arrive par hasard, et que le bonheur était juste au coin de la rue

Gémeaux : et finit par se marier en petit comité, après un 1ᵉʳ baiser sous le gui 3 jours avant

Cancer : et décide de faire un don d’un million de dollars à la SPA du bled de son enfance

Lion : et accepte d’élever des enfants qui ne sont pas les siens par pur altruisme et amour des autres

Vierge : et se rend compte que Noël, c’est avant tout du partage et de la chaleur humaine

Balance : et réalise que le père Noël existe vraiment, si on est prêt à le voir et à y croire

Scorpion : et décore le sapin en famille avec un pull de Noël moche

Sagittaire : et se rend compte que depuis le début, son voisin était l’amour de sa vie

Personnellement, de mon côté ça donne : « Une jeune femme qui a le cœur brisé et qui rentre chez ses parents pour les fêtes, et elle tombe sur un paquet de lettres qui ne lui sont pas adressées, et accepte d’élever des enfants qui ne sont pas les siens par pur altruisme et amour des autres ».

Pas si éloigné que ça de la réalité ! Et vous, ça donne quoi ?

Crédit photo image de une : Netflix