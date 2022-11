On a regardé le film de Noël avec Lindsay Lohan, et évidemment que c’est génial

Lindsay Lohan est de retour sur le petit écran, cette fois dans un téléfilm de Noël de toute beauté, absolument nul et génial à la fois, et disponible sur Netflix.

Vous connaissez notre passion pour les téléfilms de Noël. Cette année, on n’y échappe pas et on se réjouit du catalogue (un peu moins fourni par rapport aux années précédentes) de Netflix, et on scrute chaque nouvelle sortie avec une impatience non dissimulée.

Et le petit dernier qui coche toutes les cases des clichés du parfait téléfilm de Noël a un nom : Noël tombe à pic.

Lindsay Lohan dans un téléfilm de Noël ? Yes, please !

On vous glisse le pitch, histoire de vous mettre en condition :

« Devenue amnésique après un accident de ski, la capricieuse héritière d’un groupe hôtelier, récemment fiancée (Lindsay Lohan), est recueillie par un modeste et charmant propriétaire de chalet (Chord Overstreet) et sa fille précoce, quelques jours avant Noël. »

Oui, vous avez raison, on coche absolument toutes les cases du bingo du parfait téléfilm de Noël. Et bien évidemment, il n’y a aucune surprise tout du long, on sait, minute 3, comment l’histoire va se terminer, mais c’est aussi pour ça qu’on regarde ce genre de navet. C’est réconfortant, nul et trop bien à la fois.

Ce qui est génial, en dehors du fait qu’on retrouve tous les grands standards des nanars de Noël, c’est qu’on peut enfin revoir un petit film avec la Lindsay qu’on aimait, celle qui nous faisait marrer dans Lolita malgré moi, et pour qui plus grand monde n’avait d’espoir, après sa descente aux enfers ces dernières années.

Pour rappel, pour celles et ceux qui n’avaient pas suivi, Lindsay Lohan avait côtoyé de bien trop près un grand nombre de substances qui n’aident pas le cerveau à fonctionner, et avait aussi eu des « petits soucis » avec la justice qui avaient fini de la faire oublier du grand public.

Comme quoi, la Mean Girl peut encore nous surprendre et on ne peut qu’être ravie de son retour, même si c’est dans le pire téléfilm de Noël de l’année, même si ça sent bon le sentiment mielleux plein de sucre d’orge, même s’il y a de la neige artificielle sur chaque centimètre carré.

