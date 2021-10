Netflix annonce sa liste de téléfilms de Noël, et on frétille déjà comme des flocons

On est même pas fin octobre que Netflix nous régale déjà en balançant allègrement son catalogue de Noël. Ça va cocooner sous un plaid sévère, on vous le dit !

Vous connaissez ma passion pour tout ce qui touche de près ou de loin à Noël, n’est-ce pas ? Si ce n’est pas le cas, sachez que j’ai un tel attrait pour la meilleure des périodes de l’année qu’Alix Martineau, notre ancienne podcasteuse préférée, m’avait même invitée dans le tout premier épisode d’Affichées, pour en parler pendant 43 minutes. Oui.

Quelle fut donc ma joie, que dis-je, mon émerveillement, en apprenant que Netflix, plateforme chère à mon cœur, avait déjà balancé une partie de son catalogue de Noël !

À regarder bien au chaud. pic.twitter.com/N3R5ukYCGE — Netflix France (@NetflixFR) October 7, 2021

Du love, du kitsch, du merveilleux, le tout sous une neige bien épaisse et avec des grelots en fond sonore, c’est le mélange parfait pour réchauffer nos petits cœurs bien trop amochés par la vie. Oui, rien que ça.

Côté programmation et diffusion, on n’a pas encore toutes les infos sur les nouveautés, mais cet article pourra être mis à jour au fur et à mesure, c’est promis !

Le plus attendu : A Boy Called Christmas

Un récit magique sur les origines du père Noël, avec un casting de choix, notamment à la grande et géniale Maggie Smith. Je suis prête à parier que cette adaptation du livre de Matt Haig va devenir mon nouveau film préféré de l’année.

A Boy Called Christmas : disponible sur Netflix le 24 novembre 2021 !

Le plus français : Christmas Flow

Cocorico et tout le tintouin, Christmas Flow est une série de Noël française, composée d’un casting pas piqué des hannetons, avec notamment Marion Séclin, Aloïse Sauvage, Shirine Boutella, Tayc et Camille Lou.

Cette comédie romantique met en scène une journaliste bien vénère et un rappeur, qui vont, FORCEMENT GRÂCE À LA MAGIE DE NOËL, se trouver des points communs et tout le bordel qui va avec.

Christmas Flow : disponible sur Netflix le 17 novembre 2021 !

Le plus romantique : Que souffle la romance

L’un des premiers téléfilms de Netflix dont la trame concerne des personnages gays. L’histoire classique d’un mec qui veut éviter d’être le paria de la famille en étant le seul célibataire à Noël, et qui demande à un de ses potes de jouer le jeu pour lui. La suite devrait vous étonner ! (Non) (mais c’est le but.)

Que souffle la romance : disponible sur Netflix le 2 décembre 2021 !

« Que souffle la romance » – Netflix

Le plus cliché : Love Hard

Attendu comme le Messie (de Noël) par leurs fans respectifs, Love Hard met en scène Nina Dobrev (Vampire Diaries) et Darren Barnet (Mes Premières Fois) dans une comédie qui semble, d’après sa bande-annonce, cocher toutes les cases du parfait téléfilm de Noël comme on les aime.

On va y retrouver une meuf trop busy et blasée des mecs qui veut choper l’homme de sa vie sur une appli de rencontre, et la suite ne se déroule pas du tout comme elle le pensait, BIZARREMENT. Le tout sous la neige, hein.

Love Hard : disponible sur Netflix le 5 novembre 2021 !

La suite la plus attendue : La Princesse de Chicago 3

Vous pensiez que c’était terminé ? Que nenni. Vanessa Hudgens, grande prêtresse du téléfilm de Noël depuis déjà deux volets bien ficelés (La Princesse de Chicago 1 et 2), nous offre non pas deux personnages identiques cette fois-ci, mais trois. Oui oui, trois.

Après avoir joué la princesse Stacy, la reine Margaret, la voici qui se coltine aussi le rôle de la cousine Fiona, elle aussi parfait sosie des deux autres. Que voulez-vous, la génétique et ses mystères…

La princesse de Chicago 3 : disponible sur Netflix le 18 novembre 2021 !

« La princesse de Chicago 3 » Crédits : Netflix

Mon préféré, c’est certain : A castle for Christmas

Noël + château en Écosse + plaid en tartan = le vrai bingo de la perfection.

Merci Netflix, tu as réussi à compiler tout ce que j’aime le plus dans un seul film, j’ai presque envie de t’écrire une lettre d’amour pour te remercier, sans déconner.

Dans ce film encore plus attendu que la condamnation d’Eric Zemour, nous pourrons retrouver Sophie, une autrice américaine célèbre, qui décide d’acheter un château en Écosse (oui, pourquoi pas) lors d’un voyage.

Malheureusement, elle va se frotter à un propriétaire épineux, un duc écossais nommé Myles, qui n’est pas chaud chaud pour vendre son bien à une étrangère. La suite, on la connait déjà, non ?

Un château pour Noël : disponible sur Netflix le 26 novembre 2021 !

A castle for Christmas – Netfilx

Je suis certaine que d’autres annonces de téléfilms et séries seront bientôt diffusées !

Est-ce que j’ai hâte d’être au mois de novembre pour binge-watcher tout ça ? Bien évidemment. Pas vous ?