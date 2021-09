Votre enfant ne vous raconte pas vraiment sa journée ? Essayez ces quelques questions

Vous l’aurez remarqué : si on demande comment s’est passée sa journée à un petit enfant, il n’aura pas la réponse la plus satisfaisante qui soit. Et si on changeait nos questions pour en savoir plus ?

La question « c’était bien ta journée ? », posée à l’héritier à la sortie de l’école n’entraîne souvent pas d’autre réponse de sa part que « oui », « je ne sais pas » ou « ça va ».

Bon, ce n’est pas comme ça qu’on va savoir ce que Jean-Kévin a fait de sa journée passée loin du cercle familial, hein.

Mais en fait, il est assez normal qu’un petit être ne sache pas développer plus sa réponse, et ne vous raconte pas forcément d’emblée qu’il a mangé avec sa meilleure copine, que la maitresse s’est cassée la margoulette dans la cour de récré et qu’une abeille est rentrée dans la salle de classe au moment de la sieste (oui parfois, les journées sont pleines de rebondissements).

L’enfant à la sortie de l’école, allégorie – Allan Mas / Pexels

Un enfant, surtout en petite ou moyenne section, peut se sentir dépassé par une simple question comme « comment s’est passée ta journée », qui est trop générale et qui ne lui permet pas de se remémorer les événements un par un.

Si votre môme n’arrive pas à répondre à votre question, ça ne veut pas forcément dire qu’il ne le veut pas, mais qu’il ne sait peut-être pas comment restituer les faits, le tout étant trop brouillon pour lui !

Mais en vrai, il existe des moyens de le faire parler (sans lui coller une lampe dans les yeux façon Gestapo, promis).

Les vraies questions à poser pour connaitre le déroulé de sa journée

Et si, au lieu d’une question trop générale comme « alors, cette journée », vous vous intéressiez à des évènements plus petits et précis ?

Comme l’explique la docteure Siggie qui répand la bonne parole sur TikTok (dans des vidéos en anglais), vous pouvez obtenir pas mal de renseignements sur des événements précis, en posant des questions ciblées.

Personnellement, lors des premières semaines de classe, j’étais assez « frustrée » (bon, le mot est un peu exagéré) de ne pas savoir ce que ma fille faisait de ses journées d’école.

Et depuis que je lui pose des questions plus ciblées comme « qu’est-ce qui t’a fait rire aujourd’hui », « à quoi joues-tu le plus souvent à la récré ? » ou encore « qui est le ou la plus rigolote dans ta classe ? », j’engrange des détails et des anecdotes sur ses journées, sur ce qu’elle fait, ce qu’elle aime, ce qu’elle n’aime pas… et c’est un vrai plaisir tous les soirs d’avoir des informations sur sa vie loin de moi.

Si vous aussi, vous êtes un peu chagrinée de ne pas savoir ce que fait votre héritier ou héritière lorsqu’elle est à l’école, essayez peut-être les questions plus précises : vous pourriez avoir de belles surprises !

Crédit photo image de une : Yan Krukov / Pexels