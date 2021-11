Downton Abbey : A New Era propulse vos héroïnes préférées dans des temps plus modernes

Elles seront bientôt de retour dans Downton Abbey : A New Era et cette fois-ci elles seront… sur un yacht ?!

Mise à jour du 12 novembre 2021

Est-ce que vous sentez la nostalgie naître de la pointe de vos pieds et remonter jusqu’au sommet de votre tête ?

C’est normal, c‘est la sensation qu’on a généralement quand on voit Carson, Mary, Edith et consorts.

Les voici justement, dans un trailer qui tease le retour de nos héroïnes préférées.

Downton Abbey, une exploration de l’histoire en accéléré

L’un des atouts majeurs de la série culte Downton Abbey — outre ses merveilleux personnages, ses décors splendides, et ses questions existentielles passionnantes comme « Les scones seront-ils bien prêts à 16h ? », c’est sans aucun doute l’exploration qu’elle fait de l’Histoire de l’Angleterre à travers une progression rapide d’une année à l’autre.

Ainsi, la première saison démarre son intrigue le 15 avril 1912, le jour du naufrage du Titanic, et la sixième et ultime saison s’achève en 1926, soit 14 ans après les événements du début du programme. Le premier film, quant à lui, se situe en 1927, ce qui permet d’aborder la guerre, la chute de la suprématie des aristos, l’arrivée de la télévision etc.

Une fresque passionnante bien que seulement abordée du point de vue d’une poignée de personnages, dans un quasi huis-clos.

La bande-annonce de Downton Abbey : A New Era

Julian Fellowes, le créateur du programme, ne compte pas déroger à sa propre règle consistant à faire vivre le progrès à ses personnages, en les catapultant cette fois-ci au début des années 30, dans Downton Abbey : A New Era, réalisé par Simon Curtis (My Week With Marilyn).

Alors qu’une nouvelle décennie commence, les personnages récurrents du programme devront faire face à de nouvelles problématiques et progresser dans leurs aventures romanesques.

Si l’on en croit les quelques images du trailer, Thomas devrait épouser sa chère et tendre, rencontrée dans le film précédent. Ce qui ne pourrait pas plus nous laisser de marbre car s’il y a bien un personnage dont on ne comprend pas l’intérêt dans cette série, c’est bien lui !

Qu’à cela ne tienne, on sera bel et bien en salles, le 16 mars prochain, pour découvrir les nouvelles préoccupations des aristocrates et leur personnel au cinéma !

Quand sortira Downton Abbey : A New Era ?

Mise à jour du 6 juillet 2021

C’est ce qu’on appelle un ascenseur émotionnel ! Après avoir annoncé que le prochain film de Downton Abbey devrait apparaître sur les écrans au moment des fêtes de Noël, le site Deadline a annoncé que, finalement, la sortie était repoussée à mars 2022.

Les raisons de ce report ne sont pour l’instant pas connues, mais mon petit doigt me dit que ce fichu Covid et tout ce qu’il entraîne avec lui n’y serait pas pour rien.

Bon, relativisons, ça aurait pu être pire. Le film aurait pu être complètement annulé, un des acteurs phares aurait pu claquer la porte du plateau, Lady Violet aurait pu vriller complètement et se taper un solo de beatbox au milieu du petit salon, ou que sais-je encore…

Mais pour l’instant, nous devrons donc seulement nous contenter de quelques photos de tournage diffusées au compte-goutte, comme celle-ci, publiée il y a seulement deux semaines :

Mise à jour du 20 avril 2021

On se rapproche ! Même si peu d’informations circulent autour de la sortie du prochain film Downton Abbey, on sait désormais de manière officielle que le prochain Noël se fera en compagnie de la famille Crawley.

We're thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining! See the film in theaters this Christmas. pic.twitter.com/DkEfo8ODzm — Focus Features (@FocusFeatures) April 19, 2021

Mais ce n’est pas tout ! On vient d’apprendre également qui seront les petits nouveaux qui graviteront autour de la famille, à savoir Hugh Dancy, Laura Haddock, Dominic West et même l’actrice française Nathalie Baye. Cette dernière devrait interpréter le rôle d’une amie de Violet Crawley, jouée par la grande et fantastique Maggie Smith. Vivement le mois de décembre !

Downton Abbey 2 se rapproche

Mise à jour du 11 mars 2021

D’après le site internet britannique The Mirror, le tournage du nouveau film Downton Abbey devrait commencer cet été, pour une sortie dans les salles obscures au moment des fêtes de Noël.

En effet, une source a révélé au magazine que le château de Highclere dans le Berkshire, qui sert de lieu de tournage pour la demeure, serait disponible pour l’équipe du film au début de l’été, avant de pouvoir être ouvert au public pendant huit semaines, dès le 11 juillet.

Bien évidemment, l’évolution de la pandémie sera déterminante pour la date officielle du tournage, puisque tous les acteurs de la série sont prévus au casting, et qu’ils ne pourront être réunis que si le Covid-19 décide de nous lâcher un peu la grappe.

Downton Abbey : un second film attendu

Article publié initialement le 15 février 2021

Welcome to Downton Abbey… again !

Le 12 février 2021, l’acteur Hugh Bonneville, interprète de Lord Grantham, a confirmé sur la BBC qu’un second film inspiré de la série à succès était en préparation, et qu’il avait même pu en lire le scénario.

Selon ses dires, le long métrage pourra être tourné si la pandémie de Covid-19 est freinée :

« Voici le marché : si tous ceux à qui l’on propose un vaccin en prennent un, nous pouvons faire un film, nous ferons un film. Nous aimerions le faire, nous voulons désespérément le faire, et je pense que c’est le genre de production qui fera plaisir, comme cela a été le cas pour le premier film, et que le public appréciera après tout ce gâchis que nous avons vécu. »

Mais est-ce que ça vaudra vraiment le coup ? Est-ce que cette deuxième production sera à la hauteur ? Est-ce qu’elle sera le film de trop ?

Car oui, toute la production et le casting est attendu au tournant… C’était d’ailleurs déjà le cas en 2019, pour le premier volume sorti quatre ans après le dernier épisode de la saison 6.

Ce premier film, même s’il nous replongeait avec plaisir dans la vie de la famille la plus connue d’Angleterre, avait été accueilli en demi-teinte : trop cliché, pas assez travaillé, scénario un peu creux et créé uniquement pour les fans hardcores de la série et pas pour le grand public…

L’unanimité à la sortie des salles obscures était loin d’être obtenue.

Notons tout de même du côté positif que le casting au complet de la série avait répondu présent pour le film.

La comtesse douairière, interprétée par la géniale Maggie Smith, continuait à déverser son sel avec brio, Mr Carson était de retour, et l’homosexualité de Thomas était traitée avec soin. Le tout était abordé sous fond de rencontre avec la famille royale de l’époque, avec toute la pression pour les protagonistes qui en découle.

Mais si les premières notes du thème musical pouvaient nous faire frémir, si le fait de revoir toute la famille suivie pendant 6 saisons nous excite comme une veille de Noël, le soufflé retombe malheureusement très vite.

Les multiples plans tournés avec un drone nous faisant découvrir Downton sous toutes ses facettes jusqu’à l’écœurement, l’exploitation à outrance des traits de caractère des personnages, les répliques trop forcées et poussées, l’exagération des problèmes insignifiants des Crawley ou de leurs serviteurs laisse un arrière-goût très désagréable, celui de la production clichée qui manque de finesse.

Malgré cela, des questions sur l’intrigue subsistaient après le générique de fin, dont nous pourrions peut-être avoir les réponses dans le prochain film : Mary arrivera-t-elle à gérer seule le domaine ? Tom se remariera-t-il tout en permettant aux finances de Downton d’être sécurisées ? Edith a-t-elle eu son bébé ? Thomas va-t-il vivre une histoire d’amour après sa sortie en discothèque gay à York ?

Lors du premier film, le relevé de rideau après le final de la série n’avait clairement pas été à la hauteur. Est-ce que le second opus fera mieux ? Croisons les doigts !

