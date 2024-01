Bande-annonce, date de sortie… tout savoir sur Moi, moche et méchant 4

La bande-annonce de « Moi, moche et méchant 4 » vient d’être dévoilée. Et elle présente un nouveau personnage de taille : le fils de Gru, Gru Jr. On vous dit tout sur le film !

Sept ans après ses dernières aventures, les spectateur·ices vont enfin retrouver Gru. Universal Pictures et Illumination Entertainment viennent de dévoiler la première bande-annonce du très attendu Moi, Moche et méchant 4, qui sera en salles le 3 juillet prochain.

Et il semblerait que Gru ait un nouveau bébé : Gru Jr. Déjà parents adoptifs de Margo, Edith et Agnès, Lucy Wilde et Gru, ont désormais un petit garçon, et mènent une vie bien rangée.

La bande-annonce de Moi, moche et méchant 4

Mais la bande-annonce semble montrer que leur bébé a un caractère bien trempé…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Will Ferrell et Sofia Vergara : de nouveaux acteurs au doublage

Il semble que ce quatrième volet mettra en lumière de nouveaux ennemis pour la famille de Gru : Maxime Le Mal, sorti de prison, et sa petite amie Valentina. Ceux-ci seront doublés par Will Ferrell et Sofia Vergara.

Mais d’autres acteurs rejoignent le casting, comme Joey King, Stephen Colbert, Chloé Fineman, tandis que Steve Carrell et Kristen Wiig sont toujours de la partie. Pierre Coffin est de retour dans le rôle des Minions, et non plus à la réalisation. Cette fois-ci, ce sont Chris Renaud et Patrick Delage a la mise en scène.

En version française, les spectateur·ices auront la joie de retrouver, prêtant leur voix à Gru et Lucy, Audrey Lamy et Gad Elmaleh.

On a hâte !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.