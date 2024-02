Énorme surprise : la saison 7 de Downton Abbey est en route

On ne l’attendait pas du tout et pourtant : la saison 7 de la série plus british que la famille royale elle-même, serait actuellement en tournage dans le plus grand des secrets.

C’est un peu Noël avant l’heure, n’est-ce pas ? Près de 10 ans après la fin de la série et sa saison 6, et après deux films diffusés au cinéma, la famille Crawley et leurs domestiques reviendraient poser leurs valises à Downton Abbey pour une nouvelle (et finale ?) saison.

À lire aussi : Downton Abbey II est une vraie parenthèse d’optimisme et de crumpets dans ce monde de désillusions

Downton Abbey, saison 7 : un tournage inattendu

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On avait toutes et tous un peu fait le deuil de la série anglaise, après le final génial de la saison 6 et les deux films diffusés sur grand écran. Et pourtant, d’après le Daily Mail, le tournage de la saison 7 aurait déjà commencé, dans le plus grand secret. Une source proche du projet l’a affirmé dans les colonnes du journal britannique :

Le tournage a commencé il y a quelques semaines, mais tout est très, très secret. Certaines personnes qui travaillent sur ce projet n’ont jamais vu un tel secret. Les personnes travaillant sur le plateau ont dû signer des accords de non-divulgation afin de ne rien dévoiler, mais le retour de Downton suscite beaucoup d’enthousiasme.

Quant au casting, on n’en sait pas plus pour le moment. On ne peut que croiser les doigts pour revoir Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, ou encore Laura Carmichael, même s’il est presque évidemment que la grandiose Maggie Smith ne devrait pas faire partie du casting. D’après le Daily Mail, la diffusion de la saison 7 de Downton Abbey pourrait être prévue pour la fin de l’année. Un chouette cadeau de Noël, vous ne trouvez pas ?

RIP Violet Crawley – Crédits : Downton Abbey / Netflix

En attendant, vous pouvez les six premières saisons de Downton Abbey sur Netflix et Prime Vidéo, qui se partagent les droits de la série en France.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.