Une étude a évalué la valeur monétaire du travail des mères en foyer (et c’est énorme)

De nombreuses études ont évalué le salaire que les parents au foyer devraient gagner s’ils étaient rémunérés. Une nouvelle enquête s’intéresse au coût que cela représenterait d’externaliser cette tâche. Edifiant.

Certaines personnes par choix ou par contrainte, décident de mettre leur activité professionnelle en suspend pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants. Et contrairement à ce que certains pensent encore (si, si), cette activité est loin d’être de tout repos. Etre père ou mère au foyer est un job à plein temps et permet, au passage, de faire des économies substantielles sur le mode de garde, le ménage et plein d’autres choses. Et si ces activités que vous faites au quotidien devaient être externalisées. Combien ça couterait ?

Mère au foyer : une valeur monétaire non négligeable

Une étude chinoise menée dans 80 grandes villes du monde a analysé le coût des tâches ménagères et de la garde d’enfants assumées par les parents au foyer d’un à quatre enfants et a cherché à savoir combien cela coûterait pour externaliser ces tâches dans chaque ville. Aux États-Unis, par exemple, les parents au foyer de deux enfants effectuent environ 200 heures chaque mois, mêlants nettoyage, courses, cuisine, garde d’enfants et d’autres tâches.

Cette main d’oeuvre coûterait entre 4 000 et 5 400 euros par mois, selon les résultats de cette étude (graphique ci-dessous). Les villes suisses de Zurich (5 390 euros) et de Bâle (4979 euros) sont les endroits où les parents au foyer ont la plus grande valeur monétaire, logique car les salaires y sont aussi très élevés. La ville de San Francisco se classe au troisième rang : 4891 euros pour deux enfants.

Marseille, 1er ville française du classement

La première ville française apparaît à la 35e place : c’est Marseille. Le montant est de 3058 euros par mois. Paris est en 39e position avec un montant de 2 975 euros, toujours pour deux enfants. Essayez de changer le nombre d’enfants dans la tableau, les montants deviennent juste astronomiques.

À noter : La valeur de la charge de travail parentale a été déterminée en analysant huit tâches courantes (ménage, cuisine, courses, lessive, transport, soutien émotionnel, tutorat et tâches de planification/administratives) et en faisant la moyenne du nombre d’heures que les parents consacrent à ces tâches, en fonction du nombre de tâches, et du nombre d’enfants qu’ils ont.

