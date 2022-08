Britney Spears sort un vocal de 22 minutes pour dénoncer sa tutelle qui l’a « littéralement tuée »

Enfin sortie de la tutelle abusive de son père, Britney Spears bouillonne de colère mais aussi de nouveaux projets, même si elle ne souhaite pas retourner en studio enregistrer un album entier de si tôt. Un mariage et une fausse couche plus tard, elle vient de sortir le 26 août 2022 un nouveau morceau, « Hold Me Closer » avec Elton John (remix de « Tiny Dancer » du chanteur britannique, sorti en 1971).

C’est dans ce contexte de renaissance personnelle et professionnelle que Britney Spears a supprimé son compte Instagram. Sur Twitter, elle continue d’exprimer son état d’esprit, en mots ou en vidéos d’elle un peu déjantées :

« Okie dokie… ma première chanson en 6 ans ! C’est sacrément cool que je chante avec l’un des plus grands artistes de notre époque… Elton John ! Je suis un peu dépassée… C’est un gros enjeu pour moi ! Je médite davantage et apprends combien mon espace est précieux !

J’apprends que chaque jour est une table rase pour essayer d’être une meilleure personne et faire ce qui me rend heureuse. Oui, je choisis le bonheur aujourd’hui. Je me dis tous les jours de laisser aller l’amertume douloureuse et d’essayer de me pardonner et de pardonner aux autres ce qui a pu être blessant. »