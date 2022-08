Britney Spears : bientôt son grand retour musical, en duo avec Elton John

Après des années de silence, Britney Spears va sortir « Hold Me Closer », un nouveau titre en duo avec Elton John.

Après treize années d’une tutelle abusive, Britney Spears est bien décidée à faire son grand retour sur le devant de la scène. L’icône de toute une génération s’apprête à allier sa voix à celle de la superstar britannique de 75 ans, Elton John. Le fruit de cette collaboration a déjà son titre : « Hold Me Closer ».

Britney Spears et Elton John, 90 ans de carrière

On n’avait pas entendu de nouveau titre de Britney Spears depuis des années. Soumise à la tutelle de son père et privée de ses droits les plus fondamentaux, la star n’était plus en mesure de poursuivre sa carrière dans la musique. Mais une nouvelle page de vie s’est ouverte en septembre 2021 lors de sa libération, notamment grâce à l’investissement des fans dans le mouvement #FreeBritney.

Le lundi 8 août, la maison de disques Interscope Records a annoncé qu’elle produirait la chanson « Hold Me Closer », interprétée par Britney Spears et Elton John. Son titre est inspiré des paroles de « Tiny Dancer », un morceau d’Elton John sorti au début des années 1970. On ignore encore la date de sortie du single, mais on est déjà pressées de découvrir l’alliance entre ces deux titans de la musique, qui représentent à eux deux 90 ans de carrière !

