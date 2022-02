Britney Spears va écrire ses mémoires pour la modique somme de 15M de dollars (et elle aurait clairement pu dire Gimme More)

La tutelle de son père, sa maternité, sa descente aux enfers, ses gloires et ses tristesses : Britney racontera tout dans ses mémoires pour une somme rondelette.

Alors qu’en octobre 2021, Britney Spears annonçait être en train d’écrire un roman, la chanteuse de 40 ans a déjà un autre projet à son arc.

Cette fois-ci, et après la rédaction d’un livre contant l’histoire fantastique d’une jeune femme assassinée dont le fantôme reste prisonnier des limbes, elle s’attelle à ses mémoires.

Britney Spears publiera bientôt ses mémoires

Britney Spears a beau être régulièrement moquée sur les réseaux-sociaux pour ses posts Instagram où elle peint et danse, elle n’en demeure pas moins l’une des artistes les plus marquantes de sa génération, qui a enchanté les charts sur plusieurs décennies et est devenu un modèle de résilience.

Si quelqu’un devait écrire ses mémoires, c’était donc bien elle. Il faut dire qu’entre sa starification précoce, ses turbulences amoureuses, la tutelle de son père ou encore sa plus récente brouille avec sa sœur, la chanteuse a des choses à raconter.

Ainsi, le magazine Page Six a expliqué que la chanteuse venait de signer « un contrat de 15 millions de dollars avec la maison d’édition Simon & Schuster ».

Une somme qui pulvérise des records mais ne surprend pas tellement étant donné les recettes que ces mémoires devraient engendrer.

Alors que la chanteuse vient d’être libérée de la tutelle de son père, il est en tout cas légitime de se demander si ces mémoires auront des bienfaits psychanalytiques ou si au contraire elles replongeront Britney dans l’enfer qu’elle a régulièrement traversé au cours de sa vie.

À lire aussi : Britney Spears refuse de retourner en studio de si tôt, en guise de « Fuck you » à ses tortionnaires