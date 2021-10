TEST – En quelle Britney Spears vous déguiser pour Halloween ?

Alors que Britney Spears sort de sa tutelle, il est plus que temps de célébrer cette pop-star maltraitée par les médias et le patriarcat. Ce test vous aidera à choisir un costume en hommage à ses clips iconiques, en accord avec votre personnalité.

Être ou ne pas être la pop-star la plus influente du XXIe siècle, tel est le destin malmené de Britney Spears. Alors que son père vient officiellement de demander la levée de l’intégralité de sa tutelle, la chanteuse regagne en popularité.

Et puisqu’elle fait clairement partie du matrimoine culturel de l’Occident, rendre hommage à son influence en portant une tenue inspirée de l’un de ses clips constitue la promesse qu’on saura à quoi vous faites référence, le temps d’une soirée déguisée comme Halloween qui approche par exemple…

Même vingt ans après leur sortie, les clips de Britney Spears restent mémorables, et leurs tenues aussi reconnaissables qu’iconiques. Peu de pop-stars peuvent en dire autant !

Quelle tenue de clip de Britney Spears ferait un déguisement parfait pour vous ?

Ce test à prendre au second degré devrait donc vous aider à trouver, parmi toutes les music videos toutes plus légendaires les unes que les autres, quelle tenue est faite pour vous et votre personnalité :

Dans votre manière de vous habiller au quotidien, vous êtes plutôt du genre à… Privilégier une tenue simple, sage, et professionnelle Miser sur un truc sexy et rapide à enfiler. Adorer les détails raffinés et romantiques. Penser confort avant tout. Correct ! Faux ! Continuer >> Pour vous, un premier rendez-vous galant (ou un date, en bon franglais) idéal, c’est plutôt… Une sortie culturelle, comme un musée, une galerie, ou une table-ronde de festival engagé. Un café ou un verre pas loin de chez vous, histoire de savoir rapidement si vous vous plaisez ou non sans perdre trop de temps. Une balade romantique dans un joli coin pour discuter et vous lancer des oeillades complices, voire un pique-nique si le temps le permet. Aller au resto histoire de pouvoir parler tout en savourant de bonnes choses. Correct ! Faux ! Continuer >> La qualité que vous recherchez le plus chez une ou un partenaire, c’est plutôt… Sa fiabilité. Son assurance. Son dévouement, sa générosité, son romantisme ! Son côté bon vivant ! Correct ! Faux ! Continuer >> Dans vos études ou au travail, vous êtes plutôt du genre à… Être studieuse. Être une fonceuse, volontiers leader. Être un peu rêveuse, volontiers suiveuse. Être à la machine à café, toujours là pour les pots de départ, papoter voire draguer les nouvelles recrues. Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez une esthétique TikTok, vous seriez plutôt… Light ou dark academia (inspiration pensionnats anglais). Y2K (inspiration des années 2000). Cottagecore (la nature romantique), goblincore (la nature spirituelle, parfois dégueu ou flippante) ou pop-punk. Bratz. Correct ! Faux ! Continuer >> Pour vous, Halloween, c’est surtout… Intéressant d’un point de vue culturel, mais un peu la flemme de vous déguiser. L’occasion d’être invitée à une fête au dernier moment et improviser un déguisement à l’arrache. L’occasion de revoir des films de Tim Burton, remater la saga Twilight, ou de faire un déguisement coordonné avec votre moitié. Une excuse pour porter vos fringues les plus sexys et/ou manger plein de bonbons. Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST – En quelle Britney Spears vous déguiser pour Halloween ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

Alors, êtes-vous d’accord avec le résultat ? Qu’importe la tenue, dans tous les cas, la chanteuse sera toujours une légende. It’s Britney, Bitch!

Crédit photo de Une : capture d’écran de la série Glee.