Pomme et Waxx reprennent Dalida, un morceau qui sent bon l’été

Les deux musiciens et amis s’unissent une nouvelle fois pour proposer une reprise aussi douce qu’une brise fraiche en pleine canicule.

Seuls, ils sont tops, mais à deux, ils sont géniaux. La chanteuse Pomme, que l’on ne présente plus et qu’on aime depuis ses tout débuts chez Madmoizelle, est accompagnée par son ami Waxx, le sensible musicien à la coquille fendue, et reprennent ensemble le tube bien connu Laissez-moi danser de Dalida. Le résultat ? Il nous donne la chair de poule, bien évidemment.

Pomme, Waxx et Dalida : le trio gagnant

Pour Pomme, Laissez-moi danser de Dalida est son morceau étincelle, celui qui dans son enfance l’a fait vibrer et donner envie de commencer la musique :

« Quand j’étais enfant, c’était juste une chanson de la Star Academy, à 25 ans, c’est devenu plus profond. »

Vous la sentez, la brise fraiche de l’été ? Vous le sentez, le tube qui accompagnera votre roadtrip du mois d’aout, fenêtres ouvertes, truffe au vent ?

Quant à Waxx, chouette musicien qui l’accompagne depuis des années dans des duos aussi doux qu’une patte de chaton, cette nouvelle chanson est aussi l’occasion pour lui d’introduire un tout nouveau projet, dont les détails sont encore secrets. Il sera d’ailleurs sur la scène des Francofolies de la Rochelle le 12 juillet pour une création spéciale nommée « Déclic ». Il invitera Ben Mazué, Barbara Pravi, Adé, Ibeyi, November Ultra, Maëlle, Mat Bastard, A2H et Safia Nolin à jouer avec lui le morceau qui a changé leur vision du monde.

Et cerise sur le gâteau : l’illustration de la cover de la nouvelle chanson de Pomme et Waxx est dessinée par Pénélope Bagieu. Décidément, toutes les cases sont cochées, voici le prochain morceau de notre été !

